曜熊理財：美通脹仍高　短期難減息

進入2024年美股出現調整，新年第一周市場似乎略顯疲態，獲利離場和上升動力不足的風險似乎正在醞釀。投資有風險，了解今年投資股票基金的風險是必要。目前投資者情緒可能太樂觀，預期經濟衰退不會發生還為時過早。

美股仍為全球最具影響力市場，這段時間美股一直處於令人難以置信的運行狀態，並將估值推得非常高。無論硬着陸還是軟着陸，經濟正在放緩，預計未來幾個季度消費者支出將略有下降，短期內下跌的可能性遠大於上漲的可能性。

市場大部分預期美國軟着陸愈來愈有可能，但絕非必然，距離3月減息的可能性仍很遠。美聯儲連續第三次維持利率不變，市場預計今年將減息三次、每次0.25厘。但通脹率如居高不下，強勁的需求令進一步加息的可能性仍然存在。

美國將公布最新數據，好於預期的數據可能會令美聯儲繼續耐心等待減息的時機。新一份美國通脹報告同樣有風險，12月核心CPI(消費物價指數)漲幅超過0.3%，如果成為現實，這將是去年5月以來的新高。美聯儲減息的實質性討論並沒有發生，3月才可能是最早開始討論如何減息的節點。

在美聯儲新年首份決議前，市場將迎來新財報季，考慮到目前的估值水平，上市公司能否不負眾望，確認盈利下降週期的結束，仍是未知之數。其他風險包括地緣政治危機加劇、俄烏戰爭及其他地區戰爭並未完結，市場發生急劇的戲劇性變化隨時可以在2024年多次發生。

曜熊理財策略董事馬煒喬