鄺紫珊：越南股市可持續關注

在新興亞洲市場中，越南於2023年有不錯的表現，去年底越南國家統計局公布第4季國內生產總值(GDP)增長達6.72%，高於市場預期。以越南經濟與企業盈利增長勢頭，有望進一步上升，今年可持續關注越南股市。

2023年第4季越南出口呈V形復甦，加上通脹溫和，預計2024年消費類產品，如手提電腦、智慧型手機及服裝等產業將促使越南出口年增長達10.3%，而全年GDP增長將進一步升溫，上望6至6.5%目標，相較全球GDP增長可能下調至2.9%，越南的基本面更相對表現亮麗。

去年越南的外商直接投資金額持續攀升，達231.8億美元，而工業生產指數及零售銷售的年增率更分別達5.8%及9.3%，顯示內外需與消費動力正走向復甦，為2024年經濟增長提供良好的基礎。

有評級機構去年12月調升越南信用評級，由「BB」調升為「BB+」，前景展望為穩定；越南企業對於2023年第四季的財測優於第三季，故預期去年第四季財報公布結果有機會繼續上調。另外，2024全年越南企業每股盈利增長將上望18至20%，其中消費、科技、銀行、地產、能源、電力等產業類股更成為焦點。

越南政府於2023年底制定發展越南股票市場的具體目標，包括增加證券交易帳戶數量，至2023年11月約有720萬，目標到2025年，交易帳戶數量將達到900萬個，到2030年將達到1,100萬個帳戶。此外，將持續提高上市公司管治質素，目標達東南亞國家均值之上；就社會及企業可持續發展方面也持續優化，以國際規定持續朝永續發展理念前行。

目前越南國會已通過2024年國內生產總值以6%至6.5%為全年目標，高於2023年目標的5.05%，在經濟增長速度持續向好下，可考慮作適當部署，以定時定額基金模式參與。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊