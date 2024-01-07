葉尚志：騰訊仍是互聯網科技龍頭首選　上望370元

港股的階段性底部已在去年12月11日的盤中低位15,972點出現。港股已連跌4年，市場謹慎的氛圍已植根，難以馬上恢復扭轉過來。然而，也正正是因為已持續跌了4年，在經歷了深度調整後，恒指現時的估值已足夠低的了，已具備好見底的條件。另一方面，由於美聯儲的加息周期已完成，今年將逐步減息，相信資金流向是有利正處於低估值的港股。

走勢上，騰訊在12月尾時曾一度出現大幅波動，主要是受到遊戲行業新監管的消息傳聞所影響，但相信總體情況仍受控，騰訊目前已不是單單的以遊戲公司來看待了，反過來股價的回調錯殺可以是低吸的機會。建議可於295元或以下買入，目標看370元，止蝕可定在240元。

第一上海首席策略師葉尚志