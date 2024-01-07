葉尚志：騰訊仍是互聯網科技龍頭首選 上望370元
2024年01月07日 07:00
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港股的階段性底部已在去年12月11日的盤中低位15,972點出現。港股已連跌4年，市場謹慎的氛圍已植根，難以馬上恢復扭轉過來。然而，也正正是因為已持續跌了4年，在經歷了深度調整後，恒指現時的估值已足夠低的了，已具備好見底的條件。另一方面，由於美聯儲的加息周期已完成，今年將逐步減息，相信資金流向是有利正處於低估值的港股。
騰訊控股(00700)是互聯網科技股龍頭的首選，是目前流量變現能力最強的。公司在初始時候，通過遊戲業務吸收了大量的客戶流量，並且把積累下來的客戶流量進一步拓展到其他業務如金融科技、企業服務、微信社交平台、微信支付以及視頻號等等，構建了屬於自己互相增值強化的生態圈，而這個也正正是互聯網科技股的最大看點。
走勢上，騰訊在12月尾時曾一度出現大幅波動，主要是受到遊戲行業新監管的消息傳聞所影響，但相信總體情況仍受控，騰訊目前已不是單單的以遊戲公司來看待了，反過來股價的回調錯殺可以是低吸的機會。建議可於295元或以下買入，目標看370元，止蝕可定在240元。
第一上海首席策略師葉尚志