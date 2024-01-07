郭家耀：信和置業即將推售多個新項目　成估值復甦催化劑

美國聯儲局最近一次的會議維持息率不變，憧憬今年有機會減息，本地地產股重新受到市場關注。事實上，削減印花稅政策出台後，有望刺激住屋需求。市場不少機構均預測本地的樓價有下調壓力，而在息口有機會下調的前提下，將更刺激到具需求的買家入市，逐步扭轉下跌趨勢。

截至去年12月底，「ST. GEORGE'S MANSIONS」全盤開售至今累售41伙，套現逾46億元，當中5伙為特色戶。此項目以現樓發售，位處嘉道理道，環抱低密度獨立洋房豪宅群，屬九龍傳統豪宅地段。項目由享譽國際、屢獲殊榮的紐約Robert A. M.Stern Architects (RAMSA)建築師事務所出任總建築團隊，團隊的設計兼容並蓄，結合本地傳統和人文素質，以細緻的語彙展現豪宅風範。會所連園林佔地逾2.3萬平方呎 ，當中包括戶外恒溫游泳池、24 小時開放健身室、以樹林為主題的兒童玩樂室和連接戶外空間的「庭園」等。此項目位置及其定位優越，將為集團今年帶來可觀的收入來源。

土地儲備方面，截至去年6月底，集團在中國內地、香港、新加坡及悉尼擁有土地儲備應佔樓面面積約1,950萬平方呎，各類型物業比例均衡：商業佔46.8%、住宅佔27.9%、工業佔11.3%、停車場佔8%及酒店佔6%。以土地狀況劃分，發展中物業為480萬平方呎、投資物業和酒店為1,290萬平方呎，及已完成之銷售物業為180萬平方呎。土地儲備足以支持集團未來數年的發展需要。而集團會以選擇性的策略增添土地儲備，提升盈利潛力。

中港全面通關後，商舖物業、住宅物業、停車場車位及工業物業的經營環境顯著改善，集團多元化及增長的投資物業組合，提供穩定的經常性收入。展望未來，集團多個新項目即將推售，包括中環單幢項目 One Central Place、元朗錦上路站柏瓏III、黃竹坑站港島南岸第4B期發展項目等，加上營商環境逐步回復正常，「減辣」措施持續推進及利率有望下調，成為估值復甦的主要催化劑。集團財政穩健，持有淨現金419.67億元，業務具持續增長潛力，前景樂觀。

匯盈國際資產管理董事總經理郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份)