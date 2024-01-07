美銀睇好英偉達股價再升4成？點解咁有信心？

受惠於AI浪潮，晶片一哥英偉達(Nvidia)在2023年累漲近240%，今年升勢能否延續，仍屬未知之數。不過，美銀對英偉達卻信心十足，估計今年股價會上漲42%，未來兩年將產生千億美元。

美銀分析師Vivek Arya接受外媒訪問時表示，英偉達過去兩年的自由現金流不到300億美元，但隨着收入和利潤快速增長，將使其在未來兩年產生1,000億美元的自由現金流。

此外，生成式AI的早期周期等不會在一年內開始和結束，可能是一個長達十年的周期，前期硬體部署至少需要3至4年，而現時只是剛剛踏入第二年。說法意味着增長周期尚在發展初段。

Arya相信，現金儲備迅速增長有助英偉達開始新的增長計劃，有助提高估值。他估算，在約1000億美元的自由現金流中，只有約300億至350億美元可能用於回購，剩下的650億至700億美元可用於新的增長計劃。

美銀又認為，英偉達股價可能突破400至500美元交易區間的催化劑，包括即將舉行的CES貿易展和GTC貿易展，屆時英偉達可能會推出重要的產品更新。Arya重申英偉達「買入」評級，目標價700美元，意味着較上周五收市價490.97美元，有約42%的上漲潛力。