焚化廚餘不可取？廚餘再生為清潔能源更具效益

煤氣公司應用新界東北堆填區的沼氣作生產燃料，每年可減少13.5萬噸二氧化碳排放量。

今年4月1日起實施垃圾徵費，減輕垃圾徵費的壓力成為大眾關注的議題。針對廚餘而言，若然經過特別處理，產生沼氣可以用作可再生能源，相對其他處理方式更具效益。

煤氣公司90年代已開始，先後於船灣、打鼓嶺和將軍澳三個堆填區收集沼氣，作為燃氣原料，轉廢為能。煤氣公司燃氣生產總經理伍杏偉表示，公司收集沼氣後，去除當中的二氧化碳、硫化氫、非甲烷碳氫化物，經淨化後的沼氣，變為清潔能源。三個堆填區沼氣應用項目每年減少接近20萬噸二氧化碳，相等於種植約610萬棵樹木。

伍補充，煤氣公司生產的人工燃氣，當中一半的成份為氫氣，「透過變壓吸附技術，我們從燃氣管網提純出氫氣，氫氣純度達99.99%，可供氫燃料電池產電。」

利用餐廚垃圾生產可再生能源，在內地亦發展了一段時間。煤氣公司內地子公司華衍環境於蘇州工業園區2019年建立廚餘處理項目，透過厭氧微生物在無氧狀態下將有機廢棄物分解消化，一方面把廚餘變作肥料，又產出沼氣作為可再生能源。至今該項目已累計處理有機廢物逾33萬噸，生產逾1,300萬立方米天然氣，效益明顯。