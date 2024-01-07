券商銀行售國指掛鈎ELS　傳南韓下周對12企進行調查

南韓國金融監管機構正在調查銀行和券商出售與恒生中國企業指數掛鈎的股票掛鈎證券（ELS）行為展開更廣泛的調查，原因是擔心這些證券可能會讓投資者蒙受重大損失。

外媒報道，南韓金融監管服務局（FSS）發表聲明指，當局將於周一（8日）開始對12家機構進行調查，包括南韓國民銀行和南韓投資證券公司等。FSS表示，在為期兩個月的調查中發現問題，包括銀行家向散戶積極推銷高風險ESL的做法。

局長Lee Bokhyun稱，即使銀行擁有適當的系統，但也不確定銀行是否已盡義務，以易於理解的方式解釋產品，又或客戶是否在不知道具體情況下簽署了購買合同。

FSS聲明中指出，投資者持有價值約15.4萬億韓圜的股票掛鈎證券今年到期，但無法滿足提前贖回的要求。而當中，部分票據是在2021年出售，當時恒生中國企業指數高於12,000點，惟該指數上周五報5,606點，還不到買入時一半水平。此情況將令投資者面臨巨大虧損風險。

是次調查讓眾關注南韓的投資趨勢。由於韓國養老金制度不足以滿足對高風險交易的偏好，散戶投資者紛紛進行高度投機性投資。