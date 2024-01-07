英偉達新推中國特供AI晶片　與旗艦性能差距幾大？

內媒報道，晶片巨頭英偉達(Nvidia)日前於官網上發表擬似為中國市場特供的顯示卡/人工智能(AI)晶片RTX 5880 Ada，性能較旗艦產品約降低25%；事實上英偉達於去年底亦為中國市場推出性能較原版減少約10%的消費級顯卡GeForce RTX 4090 D。

RTX 5880 Ada被指為RTX 6000 Ada的「閹割版」，但未公布售價。根據美國最新規定，供應中國GPU的TPP（總處理性能）不可超過4,800，但RTX 6000 Ada的TPP達5,828，因此市場關注該產品如何進入中國市場。

相對於RTX 6000 Ada擁有超過1.8萬個CUDA核心；RTX 5880 Ada配備約1.4萬個CUDA核心，約減少25％，僅比次一級的RTX 5000增加10%。

有分析人士估計，RTX 5880加速頻率應為2,461MHz；而RTX 6000與RTX 5000均高於2,500MHz，但預期英偉達將如同RTX 4090 D一樣，在其他方面彌補RTX 5880的差距，例如與RTX 6000相同的48GB記憶體等。