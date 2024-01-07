華為新電腦晶片未能「遙遙領先」　實際性能差幾多？

華為日前發布搭載自研中央處理器(CPU)晶片「麒麟9006C」的商用手提電腦「擎雲L540」、「擎雲L420」，以進一步擺脫美國制裁，冀推出能媲美蘋果公司(Apple Inc.)的M系列及高通的驍龍(Snapdragon)晶片。不過，有外媒使用後發現，「麒麟9006C」目前仍無法與主要對手匹敵，其速度甚至被指「慢到令人失望」。

用作測量處理器的單核心和多核心效能的Geekbench 6數據顯示，「麒麟9006C」單核及多核的跑分結果分別為1,229和3,577，遠低於早被外界批評性質不佳高通的Snapdragon 8cx Gen 3，其跑分分別為1,525及6,303。

值得留意的是，華為的兩款新機均使用自研「銀河麒麟桌面作業系統 V10／統信桌面作業系統20」，較目前當用的Windows 10/11系統更為輕量，非必要使用高階晶片。報道認為，若華為未來重回微軟的window平台，則要開發更有競爭力的晶片產品。

早前另有報道指，華為麒麟9006C是由台積電開發的5納米製程，而非中芯國際；台積電早於2020年就量產該製程的晶片，但5納米晶片仍具有不錯的功耗效率特性，所以華為的擎雲L540 和L420的續航時間應優於同類型手提電腦，但晶片性能性能則處於低劣勢。