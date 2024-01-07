濱景花園放盤一日即減72萬 三房戶618萬易手

為求出貨，二手業主愈劈愈急，沙田濱景花園套三房單位，放盤1日即減72萬元沽出，成交價618萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

九龍區

●中原霍劍亮表示，深水埗居屋怡靖苑A座高層8室，實用面積約637方呎，三房間隔，未補價第二市場以525萬元易手，呎價約8,242元，原業主於1998年6月以225萬元購入。

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新界區

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田濱景花園5座中層G室，實用面積約554方呎，套三房間隔，原先叫價690萬元，放盤僅1日，大減72萬元，以618萬元沽出，減幅約10.4%，呎價約11,155元。

●祥益黃文樂稱，屯門居屋新圍苑C座高層2室，實用面積約554方呎，三房間隔，外區綠表客考慮到熟悉區內環境，屋苑又鄰近家人方便照應，獲減價12萬元，在未補價第二市場以318萬元沽出，呎價約5,740元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天愛苑B座低層3室，實用面積約606方呎，三房間隔，區外首置綠表客見單位附設裝修，原業主增加議幅，累積減價達54.2萬元，終在未補價第二市場以283.8萬元成交，呎價約4,683元。

●中原蕭頌崴稱，元朗YOHO Town的2座中高層B室，實用面積約393方呎，兩房間隔，以488萬元連租約易手，呎價約12,417元，新買家為投資收租客，租金回報逾3.3厘。

●中原黎宗雄指，大埔美豐花園A座中層8室，實用面積約293方呎，兩房間隔，以340萬元易手，呎價約11,604元，新買家為用家，原業主則於2014年以285萬元購入單位，帳面獲利約55萬元。

●世紀21奇豐李仕明稱，大圍柏傲莊II的5A座中層B室，實用面積約634方呎，套兩房連儲物室間隔，望山景，放盤兩個月，叫價1,430萬元，終以1,260萬元沽出，減價170萬元，減幅近12%，呎價約19,874元，約3年多帳面虧蝕22萬元。

●萬方地產葉搏麟指，沙田帝堡城1座中層A室，實用面積約547方呎，兩房間隔，叫價738萬元，放盤約一個月，減價後以721.8萬元成交，呎價約13,196元。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城30座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望園景，放盤1個月，原先開價500萬元，以468萬元成交，呎價約14,312元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山聽濤雅苑11座中層E室，實用面積約787方呎，三房間隔，望園景，放盤半年，叫價860萬元，僅減20萬元，以840萬元成交，呎價約10,673元。

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