周末兩日僅錄16宗新盤成交　按周少逾一成半

周六及周日(6，7日)兩日暫錄約16宗新盤成交，按周少約16%。黃大仙全新盤開價後，市場反應理想，發展商趁勢連續兩日，最新推出價單3號提供46伙，而折實平均呎價升至約16,488元。

●黃大仙薈鳴加推價單3號 涉46伙

●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST兩日沽5伙

●啟德嘉峯匯頂層複式戶7,028萬成交

●西南九龍維港滙II四房售2,680萬元

●啟德GRANDE MONACO四房2,700萬元重新售出

會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周六(6日)重新售出早前遭終止交易的四房戶，為1A座19樓B室，實用面積961方呎，原本在2021年3月曾以2,625萬元售出，惟交易在本月初終止，最新重新以2,700萬元賣出，呎價28,096元。據悉，新買家具有內地背景，購入作投資用途。

●將軍澳海茵莊園周六日共沽3伙

●元朗雨後增優惠後連錄兩宗成交

星星地產旗下元朗雨後，日前增優惠及折扣後，新價單於周六(6日)起生效，並即日錄得兩宗成交，共涉1,155.77萬元。當中，19樓Q室，為實用面積454方呎的兩房單位，以656.13萬元成交，呎價約14,452元。

●啟德維港1號兩房售935萬元

●啟德MONACO ONE錄終止交易

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，新近錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2B座17樓D室，屬實用面積464方的兩房戶，原本在2021年11月以1,146.7萬元售出，當時呎價約24,713元，惟交易列明於上周五(5日)已經終止。