周末兩日僅錄16宗新盤成交 按周少逾一成半
2024年01月07日 21:30
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周六及周日(6，7日)兩日暫錄約16宗新盤成交，按周少約16%。黃大仙全新盤開價後，市場反應理想，發展商趁勢連續兩日，最新推出價單3號提供46伙，而折實平均呎價升至約16,488元。
●黃大仙薈鳴加推價單3號 涉46伙
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，連續兩日加推，繼周六(6日)加推涉及23伙的價單2號後，周日(7日)上載價單3號，提供46伙，折實平均呎價16,488元，較價單2號高約2.7%。項目截至晚上6時，兩日內共接獲逾500張入票，按3張價單共119伙計，即暫錄已額認購逾3倍。價單第3號提供26伙一房及20伙兩房，折實價由390.9萬至626.2萬元，折實呎價由15,716至18,526元。
●天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST兩日沽5伙
新鴻基地產(00016)及港鐵公司(00066)合作發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周六及周日合共錄得5宗成交，成交價介乎360.36萬至546.74萬元，呎價由12,454至14,718元，共涉及2,043.25萬元。其中，3A座37樓A3室，為實用面積439方呎的兩房戶，成交價546.74萬元，呎價約12,454元。項目累沽約1,094伙，佔該期數約79%。
●啟德嘉峯匯頂層複式戶7,028萬成交
嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，新近售出頂層複式戶，成交價為7,028萬元。該單位為第1A座40樓及41樓A室，實用面積1,893方呎，四房間隔，可望及將落成的啟德體育園，並享維多利亞港景觀，附連607方平台及762方呎天台，單位連同兩個車位售出，呎價37,126元。
●西南九龍維港滙II四房售2,680萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周日(7日)以2,680萬元售出第2座2樓A室，實用面積1,001方呎，四房間隔，呎價約26,773元。
●啟德GRANDE MONACO四房2,700萬元重新售出
會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，周六(6日)重新售出早前遭終止交易的四房戶，為1A座19樓B室，實用面積961方呎，原本在2021年3月曾以2,625萬元售出，惟交易在本月初終止，最新重新以2,700萬元賣出，呎價28,096元。據悉，新買家具有內地背景，購入作投資用途。
●將軍澳海茵莊園周六日共沽3伙
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周六及周日共錄得3宗成交，總成交金額逾1,772萬元。包括2座28樓A6室，實用面積283方呎，一房間隔，最新以523.4萬成交，呎價約18,494元。另2座29樓D9室，實用面積402方呎，兩房連儲物室間隔，成交價740萬元，呎價約18,407元。
●元朗雨後增優惠後連錄兩宗成交
星星地產旗下元朗雨後，日前增優惠及折扣後，新價單於周六(6日)起生效，並即日錄得兩宗成交，共涉1,155.77萬元。當中，19樓Q室，為實用面積454方呎的兩房單位，以656.13萬元成交，呎價約14,452元。
●啟德維港1號兩房售935萬元
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，周六(6日)錄得兩房戶成交，為2B座9樓C室，實用面積459方呎，成交價935.2萬元，呎價約20,375元。該盤連續4日錄得承接。
●啟德MONACO ONE錄終止交易
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，新近錄得1宗終止交易個案，涉及單位為第2B座17樓D室，屬實用面積464方的兩房戶，原本在2021年11月以1,146.7萬元售出，當時呎價約24,713元，惟交易列明於上周五(5日)已經終止。