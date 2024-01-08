美股結束9周升勢　紐油上周累漲3%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.08%，報102.49；港匯見7.8113；離岸人民幣(CNH)報7.1659；美元兌日圓處144.81；歐元報1.1094，英鎊報1.2713。金價處2,043.99美元。布油報78.78美元，紐油報73.78美元。比特幣(Bitcoin)跌0.2%，報4.38萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水30點。

●道指上周五(5日)收報37,466點，升25點或0.06%；標指收報4,697點，升8點或0.18%；納指收報14,524點，升13點或0.09%，結束5個交易日跌勢。全星期計，三大指數均結束連續9周升勢，道指、標指、納指分別累跌0.6%、1.5%、3.3%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,687點，升41點或0.25%。

●1月恒生指數夜期收報16,590點，升1點，高水55點，成交17,587張。

●紐約期油上周五收報每桶73.81美元，升1.62美元或2.24%，全周累升3%；倫敦布蘭特期油收報每桶78.76美元，升1.17美元或1.51%，全周累升2.2%。

●紐約期金上周五收報每安士2,049.8美元，跌0.2美元。

●英國富時100指數上周五收報7,689點，跌33點或0.43%；德國DAX指數收報16,594點，跌23點或0.14%；法國CAC指數收報7,420點，跌29點或0.4%。

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