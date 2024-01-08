港股跌勢持續　小米挫逾5%　滙豐力頂

港股踏入2024年持續下跌，恒生指數輕微高開後隨即倒跌，中午收報16,197點，跌337點或2%。國企指數半日收報5,469點，跌137點或2.46%；科技指數中午收報3,479點，跌113點或3.15%，主板成交479億港元。

大型科網股領跌，小米集團跌5.5%，是表現最差藍籌；京東集團跌4.3%，考驗百元大關；美團跌4.2%；網易急挫3.4%；阿里巴巴跌2.3%；百度跌1.9%；騰訊跌1.7%；攜程跌0.9%。

金融股普遍倒跌，滙豐控股升0.1%撐市。中國平安跌3.5%；香港交易所跌3.4%；招商銀行跌2.9%；工、中、建三大內銀股跌1.5%至2.1%；友邦保險跌1.7%。

內需消費股沽壓重，李寧跌4.4%；蒙牛乳業跌3.4%；申洲國際跌3.3%；海底撈跌3.2%；康師傅跌2.8%；華潤啤酒跌2.1%；安踏體育跌1.4%。

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，美國上月就業數據強勁，繼續為聯儲局3月開始減息的預期降溫，或會拖累市場氣氛。港股方面，近期在欠缺催化劑下，目前仍繼續在16,000點至17,000點區間上落，相信要待內地有更多政策出台，或美國息口有明顯方向，港股才有望出現突破。

【09:20】港股好淡角力 滙豐撐市 網易挫逾2%

港股開市窄幅上落，恒生指數升46點或0.28%，報16,581點；國企指數高開8點或0.16%，報5,615點；科技指數跌2點或0.08%，報3,589點。

金融股撐市，滙豐控股升1%；友邦保險升1.3%；中國平安升0.4%；中國銀行升0.3%；建設銀行升0.2%；香港交易所升0.1%；工商銀行及招商銀行無起跌。

大型科網股個別發展，網易跌2.6%；阿里巴巴跌0.5%；百度及京東集團跌0.3%；小米集團跌0.2%；美團無起跌；攜程升0.5%；騰訊升0.7%。