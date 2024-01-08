分析師評今年最看好亞太市場　何解中國三甲不入？

去年亞太市場創新高，當中以日本的日經225指數表現最佳。展望2024年，外媒訪問的分析師認為，上半年最看好印度、日本和越南，雖然中國三甲不入，但仍值得考慮。

國際貨幣基金（IMF）預計印度今年實質國內生產總值（GDP）將增長6.3%，增速超過其他他亞洲主要經濟體，成為推動股市上漲的強大動力。印股也將受益於強勁的企業獲利、即將到來的減息，以及更多投資者參與等。

外媒報道，摩根大通策略師在報告中提到，最大變數會是大選。該行稱，如果執政的印度人民黨勝選，Nifty 50指數明年可達25,000點，有逾一成上行空間；反之可能跌至16,000點。

日本方面，日經225指數去年大漲28%表現冠亞洲。據BofA Global Research策略師Masashi Akutsu預計外國投資增加，將帶動日股漲勢持續到2024年，料日經225指數今年底可觸及37,500點，比現價高出12%，首選科技股和銀行股。Akutsu提醒﹐經濟放緩和通脹降溫可能對央行結束超寬鬆政策構成潛在挑戰。

越南受惠於多元化投資以減少對中國依賴的「中國加一」戰略，今年GDP增長預計可達6至6.5%。對越南的樂觀情緒，使去年外國直接投資按年激增逾14%。VinaCapital集團投資長Andy Ho直言，現在是投資者進入越南股市的合適時機，相信越南未來6到12個月會是一個不錯的市場。Maybank證券公司副總裁Tyler Nguyen尤其看好當地年增長達20至30%的電子商務業。

那麼中國還值得投資嗎？根據Jefferies報告指出，由於青年失業率高、債務和房地產業風險的背景下，中國消費者信心尚未恢復，導致消費習慣變得更「理性」。儘管市場悲觀情緒消散需時，但Jefferies預計當地銷售增長明年將恢復正常，建議關注啤酒和運動服飾等消費次領域，同時看好醫療保健業。