新加坡官員料當地樓價不會無限期上揚

外媒報道，新加坡國家發展部部長李智陞(Desmond Lee)表示，由於公共及私人住宅市場出現放緩迹象，預計新加坡樓價不會無限期上漲。

他去年底接受外媒訪問時補充指，預計抵押貸款利率將保持在高位，將對買家及業主產生影響。「我們預計(利率)將在更長時間內保持高位，看到的利率在3.7至4.4厘之間，因此這將會產生影響。」

李智陞表示，在2024年新加坡經濟前景黯淡的情況下，許多新加坡人在這種不確定的環境中表現得非常謹慎。他指，在中東及歐洲衝突等地緣政治緊張局勢中，主要經濟體增長預計將放緩。

對於樓市，李智陞表示，「我們不希望出現泡沫，只有經濟基本面及增長率保持一致，轉售市場的上漲才是健康的，這樣才能保持負擔性。」他指，2021至2023年期間推出降溫措施，例如提高額外買家印花稅(ABSD)稅率及降低建屋發展局(HDB)貸款的成數限制。「今天，當你看到樓市上漲時，絕大多數是由當地人買樓推動。」

李智陞又指，如果轉售市場保持活躍，政府將不得不考慮增加折扣，以便他們負擔得起位於具吸引力地點的預購組屋(BTO)。