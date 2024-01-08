道富：機構投資者傾向提升各資產類別風險偏好

道富環球市場公布，12月機構投資者風險偏好指標從0上升到0.24水平，表明總體傾向於提升各資產類別的風險偏好；另外，他們本月持有現金比例下降0.3個百分點至19.9%，股票配置受益最大，上升了0.2個百分點至51.8%，而固定收益配置則上升了0.1個百分點到28.2%。

道富環球市場全球宏觀策略主管Michael Metcalfe表示，儘管對全球尤其是中國經濟增長的擔憂持續存在，但機構投資者的風險偏好在12月份再次得到改善，並且連續第二個月降低了現金持有量；鑑於市場仍持有超量現金，這對2024年伊始的市場來說是一個建設性信號。這意味着與中國的通貨緊縮相比，機構投資者更關注的是更具支持性的貨幣政策前景。

他補充，機構投資者的資金流向了周期性行業、高收益的美國企業信貸和一些新興市場股票，尤其是印度、印尼和韓國。對中國股票的需求仍接近平均水平。同時，對避險資産，尤其是美元的需求繼續逆轉。

Metcalfe續稱，新興市場有潛在的上行空間，因為機構投資者在今年年初對新興市場股票的減持比例為 1%，對新興市場固定收益的減持比例為1.5%。意味任何回歸基準的舉措都將導致大量資金流入新興市場資產。