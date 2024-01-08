薈鳴有望再加推　最快周六展開首輪銷售

左三為程德韻，左四為陳永盟，左一為張顥曦，左二為布少明，右一為陳光明。

該公司執行董事程德韻表示，項目現時已推出3張價單，合共提供119伙，折實平均呎價約15,928元，包括2伙開放式戶，67伙一房戶及50伙兩房戶。折實價計，該批單位市值約5.43億元。

她續指，項目屬接近原價加推，價錢差異主要反映景觀及樓層因素，不排除今日再加推，有機會明日上載銷售安排及本周四截票，料周末作首輪銷售。而其後的次輪銷售或會削減現有折扣。該盤目前已接獲逾500張入票。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，入票客源分布上，有約五成來自東九龍，有約兩成來自新界區，亦不乏專才或重建戶的查詢。

美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，薈鳴定價吸引，市區新盤入場費僅約338.8萬元起，受到上車客及年輕客垂青。美聯物業董事陳光明稱，預期項目落成後呎租料可達50元水平，租金回報逾3厘。

為配合樓盤銷售部署，經絡按揭轉介營運總監張顥曦表示，美聯及經絡按揭轉介會為項目買家提供「置抵高成數H按優惠」，按息全期低至銀行同業拆息 (H)加1.3厘，上限為最優惠利率(P) 減2厘，封頂息率為4.125厘，現金回贈有2厘，年期最長可至30年，另特享高存息戶口。