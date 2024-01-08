道期挫146點　油價跌1%　比特幣向下

美匯指數報102.239；港匯見7.8091；離岸人民幣(CNH)報7.1715；美元兌日圓報144.55；歐元處1.0936；英鎊報1.2701。金價報2,029.71美元。油價跌1%，布油報78.02美元，紐油處73美元。比特幣跌至44,076美元。道指期貨挫146點。

瑞銀：今年新股市場勢勝去年，須視乎刺激政策措施。

-瑞銀：2024年港股有望跑贏A股，中資科企盈利看升兩成。

-道富：機構投資者傾向提升各資產類別風險偏好。

-法巴：內房上半年料主力去槓桿，中港股前景未明朗。

-據報美的置業接盤佛山順德萬達廣場。

-龍光附屬公司債權人擬撤回清盤呈請。

-中資開發商鑫苑置業美國附屬申破產保護。

-恒大汽車復牌曾急插22%，執董劉永灼涉犯罪已被拘留。

-阿里雲副總裁陳雪松據報已離職，投身AI領域。

-滙豐投管任命Michael Cross為亞太區首席投資總監。

●滬深三大指數捱沽。滬綜指收報2,887點，跌41點或1.42%。

內地經濟：

●瑞銀：內地2030年前GDP料平均年增4至4.5%。

●分析師評今年最看好亞太市場，何解中國三甲不入？

●瑞銀強調中國是重要戰略市場，計劃擴大財管業務。

●龍年茅台逾850萬人申購，有平台加價逾5000元人幣。

香港經濟：

●陸東：港樓恐陷長期熊市，商廈壞帳風險高。

●香港寫字樓租金續跌，中資需求減，仲有一個特別原因...

外地經濟：

●多家新加坡企業於印度泰米爾納德邦投資，總額涉逾293億。

●印度與外企簽訂342億投資協議，包括現代汽車及和碩等。

●新加坡官員料當地樓價不會無限期上揚。

●聯儲官員警告：不應排除再次加息的可能性。

●摩通料美債息整將重拾升勢，料企穩4%水平。

●瑞銀：全球經濟須適應「去全球化」趨勢。

企業消息：

●巴郡與貨車休息站巨頭Pilot達成協議，解決估值糾紛。