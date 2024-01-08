道期挫146點 油價跌1% 比特幣向下
2024年01月08日 16:27
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美匯指數報102.239；港匯見7.8091；離岸人民幣(CNH)報7.1715；美元兌日圓報144.55；歐元處1.0936；英鎊報1.2701。金價報2,029.71美元。油價跌1%，布油報78.02美元，紐油處73美元。比特幣跌至44,076美元。道指期貨挫146點。
●恒生指數全日收報16,224點，跌310點或1.9%，主板成交超過844億港元。信義玻璃跌近8%，中升跌逾6%。https://reurl.cc/qrNnyE
瑞銀：今年新股市場勢勝去年，須視乎刺激政策措施。
-瑞銀：2024年港股有望跑贏A股，中資科企盈利看升兩成。
-道富：機構投資者傾向提升各資產類別風險偏好。
-法巴：內房上半年料主力去槓桿，中港股前景未明朗。
-據報美的置業接盤佛山順德萬達廣場。
-龍光附屬公司債權人擬撤回清盤呈請。
-中資開發商鑫苑置業美國附屬申破產保護。
-恒大汽車復牌曾急插22%，執董劉永灼涉犯罪已被拘留。
-阿里雲副總裁陳雪松據報已離職，投身AI領域。
-滙豐投管任命Michael Cross為亞太區首席投資總監。
●滬深三大指數捱沽。滬綜指收報2,887點，跌41點或1.42%。
內地經濟：
●瑞銀：內地2030年前GDP料平均年增4至4.5%。
●分析師評今年最看好亞太市場，何解中國三甲不入？
●瑞銀強調中國是重要戰略市場，計劃擴大財管業務。
●龍年茅台逾850萬人申購，有平台加價逾5000元人幣。
香港經濟：
●陸東：港樓恐陷長期熊市，商廈壞帳風險高。
●香港寫字樓租金續跌，中資需求減，仲有一個特別原因...
外地經濟：
●多家新加坡企業於印度泰米爾納德邦投資，總額涉逾293億。
●印度與外企簽訂342億投資協議，包括現代汽車及和碩等。
●新加坡官員料當地樓價不會無限期上揚。
●聯儲官員警告：不應排除再次加息的可能性。
●摩通料美債息整將重拾升勢，料企穩4%水平。
●瑞銀：全球經濟須適應「去全球化」趨勢。
企業消息：
●巴郡與貨車休息站巨頭Pilot達成協議，解決估值糾紛。