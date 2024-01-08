投行：iPhone去年在華銷量爆跌　原因係華為？

外媒報道，投行富瑞(Jefferies)分析師Edison Lee為首的團隊發表報告稱，蘋果公司(Apple Inc.)的iPhone去年在中國的銷量正進一步下跌。

報告稱，蘋果新一代的iPhone 15系列去年在華開局異常低迷，最近年度跌幅擴大至30%。然而，去年12月份中國其他手機企業均出現增長，其中又以華為最新的Mate 60系列增長速度最快。

去年9月，在iPhone 15上市前數周，華為推出Mate 60 Pro，搭載全新國產處理器，於國內掀起國潮，重新奪回一些已轉至蘋果的客戶。

富瑞預期，華為2023年智能手機出貨量將達到3,500萬部，但由於出現供應限制，數字無法進一步擴大。蘋果於12月的銷量出現雙位數下降，料跌勢將於今年持續。

事實上，上周部分內地網購平台上的各型號iPhone亦推出不同折扣，但沒有刺激銷售增長。

美國於2020年對華為實施制裁後，蘋果在中國的市場佔比有所增加；不過隨着華為回歸，並使用自身開發的鴻蒙系統(HarmonyOS)，將於蘋果的iOS及Android手機展開新一輪競爭。