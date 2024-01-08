周樂樂：比特幣現貨ETF獲批存疑　虛擬資產經歷動盪一周

開年一周，虛擬資產市場波動率陡然增加。據OSL交易所報價，上周BTC先從最低41,050美元一路上探46,000美元大關，然1月3日市場突然暴跌，最低跌至40,637美元，次日又反彈至44,000美元上方，截至1月7日下午2時，BTC報價44,260美元，單周上漲3.85%。ETH同樣波動劇烈，單周最高2,427美元，最低2,117.3美元，周內下跌超3%。

虛擬資產市場經歷了極其動盪的一周，主要與美國BTC現貨ETF是否已核准密切相關。在先前預期中，本次BTC現貨ETF獲批機率極高，市場亦提前介入資金，推動BTC連續4個月上漲，但在審核結果出爐前夕，有加密機構發布報告稱，目前監管機構對BTC現貨ETF的要求仍未完全滿足，因此不會在1月批准任何申請，由此引發市場短時閃跌。在市場波動加劇的情況下，我們需重點關注BTC現貨ETF的審批結果，預計1月10日前市場將知曉答案。

由於BTC暫停連續上漲行情，市場進入寬幅震盪，短線交易的難度隨之加大，因此我們試圖結合宏觀政策以及鏈上數據等指標判斷長期走勢。

宏觀經濟方面，美聯儲結束升息周期的預期愈發明朗，美元指數在2023年11月停止升息後加速下行，後市料將持續下行。相反，納斯達克指數12月繼續上漲5.52%，全年錄得43.42漲幅。BTC則在2023年錄得155.82%漲幅。這表明，流動性緊縮局面正在逐步緩解，資金持續向股市、虛擬資產流入。

着眼鏈上數據，根據投研機構EMCLabs報告，衡量資金流入/流出的穩定幣供應仍處於上漲狀態，自去年10月以後，USDT、USDC兩大穩定幣持續流入，顯示仍不斷有資金進入虛擬資產市場。

此外，隨着BTC在過去幾個月不斷上漲，全市場獲利比從11月底的1.79漲至1.92，其中長期投資者群體由1.8升至2.0，短期投資者群體由1.2降至1.18。這些數字呈現典型的修復期群體特徵：長期投資者持續積累浮盈，短期投資者則熱衷於不斷兌現利潤。而不斷修訂的短期投資者浮盈為市場清除了短線大幅下跌的動力。因而，雖然BTC價格大幅上漲，但市場內部並沒有太大的下跌動力。

值得注意的是，持倉1年以上BTC地址持倉量佔總供應量比率則由70.66%微降至70.49%，顯示有一小部分長期持有者賣出BTC，但該指標仍處於歷史高位，多數持有者仍處於惜售狀態。

從鏈上數據來看，在市場上行過程中逐步有投資者獲利了結，因而對市場的進一步上漲帶來阻力，也導致了不斷震盪的行情局面。但各項指標仍舊健康，預期市場經歷震盪調整後，仍有可能延續上漲趨勢。

監管政策方面，除市場普遍關注的BTC現貨ETF外，香港監管部門近期也頒布監管指引，將接受合規穩定幣、虛擬資產現貨ETF等申請，從長期來看，虛擬資產以合規路徑進入主流金融視野已成趨勢。

展望後市，預計無論BTC現貨ETF會否通過，市場下周仍會有較劇烈的波動，但放眼長期，全球金融市場流動性的放開，以及虛擬資產因合規帶來投資群體擴大，都可望不斷提升該板塊的市值。如若市場出現20%左右的下跌，將提供不錯的入場時機。

勝利證券副首席運營官 周樂樂