綠色金融小組：優先制定香港可持續披露準則　支持轉型金融

綠色和可持續金融跨機構督導小組周二(8日)舉行會議，討論本年的工作計劃，並同意三項措施，分別是將在本地適當地採納國際財務報告可持續披露準則、利用科技來支持可持續匯報和資料分析，及支持轉型金融發展，以把握亞太地區低碳轉型所帶來的投融資機會，同時歡迎會計及財務匯報局成為新成員。

督導小組聯席主席兼香港證監會行政總裁梁鳳儀表示，香港作為國際金融中心，制訂本地可持續披露生態系統的路線圖是一項優先的重點工作。在本地採納國際財務報告可持續披露準則需要公私營界別採取共同行動。該小組一直積極與區域持份者進行交流，並推廣科技應用方案，以確保香港在可持續披露方面與全球的互通性和共同指標的一致性，從而鞏固香港作為領先可持續金融中心的地位。

督導小組聯席主席兼香港金融管理局總裁余偉文表示，資訊披露仍然是督導小組的一個重點工作範疇，致力推動本地採納國際財務報告可持續披露準則的同時，亦採取措施以確保具備實施有關準則所需的資料、人才、能力和技術。同時會繼續與本地和國際相關持份者合作，促進轉型金融的發展，這對在平衡可持續和經濟發展方面有迫切需要的亞洲來說尤其重要。

就在本地適當地採納國際財務報告可持續披露準則，財經事務及庫務局和證監會共同領導的新工作組，向督導小組匯報制訂適當地採納國際財務報告可持續披露準則的路線圖的工作進展，當中涵蓋可持續匯報、核證、數據和科技及能力建設4個關鍵領域，而工作組將與相關持份者展開交流，以識別在香港實施國際匯報準則時應考慮的情況。

至於利用科技來支持可持續匯報和資料分析。督導小組將於今年首季舉辦活動，展示綠色金融科技在拓展可持續金融市場方面的潛在應用案例，又預告在未來數月完善其網站，包括推出供非上市公司使用的電子版氣候和環境風險問卷、與香港科技大學共同開發的新溫室氣體排放計算及估算工具等。督導小組亦將探討可否在數據擁有人授權下，共用問卷取得的數據。

另外，督導小組將轉型金融定為2024年的一項重點工作，成員會繼續在將轉型考量納入政策制訂工作方面取得進展，以支持可持續金融發展，並將擴大本地分類框架以涵蓋轉型活動，且與區域和國際合作夥伴合作，加強培訓工作，及提升香港在淨零轉型方面的領導思維。