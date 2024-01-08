【有相】新界銀主盤劈價四成 呢個單位網上拍賣開價50萬...

樓市持續疲弱，交投淡靜，銀主劈價急出貨。盈置地產下周連續兩天共推45個銀主物業拍賣，其中一場採用網上拍賣形式，為市場罕見。該場拍賣涉及20項物業，全數開價300萬港元或以下，當中開價最低住宅為屯門公屋良景邨良萃樓高層6室，未補價第二市場開價50萬元，呎價約3,333元。

上述單位實用面積約150方呎，屬開放式單位，去年12月曾以80萬元推出，最新減價30萬元或約37.5%翻拍。該行指，為配合非住宅物業納入「新資本投資者入境計劃」內的投資資產範圍，是次網上拍賣亦推拍多項該類物業。

其中，最細價為荃灣地皇廣場2樓雙號迷你舖，實用面積約45方呎，開價25萬元，呎價約5,556元。該舖早前曾以68萬元拍賣，現大幅減價43萬元或約63.2%翻拍。該舖原業主於2012年以約333萬元買入，現時推拍價低約308萬元，差幅約92.5%。

至於另一場實體拍賣會，則推出25項物業，包括長沙灣長康大廈高層D室，實用面積約264方呎，減價78萬元或約兩成，以310萬元翻拍，呎價約11,742元。