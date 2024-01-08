馬鞍山薈朗持貨7年都要蝕　一房戶348萬易手

樓市蝕讓停不了，馬鞍山薈朗業主持貨逾7年都要輸，屋苑一個一房單位以348萬元售出，2016年9月至今貶值約52萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示， 西灣河嘉亨灣錄本年首宗買賣，單位為3座中層C室，實用面積約947方呎，套三房連工人套房間隔，屬海景樓王，以2,480萬元放售，最後以2,260萬元成交，累減220萬元，呎價約23,865元。

●美聯范浩軒指，鰂魚涌太古城興安閣中層E室，實用面積約583方呎，兩房間隔，近期放盤叫價約850萬元，獲同區用家垂青，並以845萬元承接，呎價約14,494元。

●美聯蔡玉峰稱，鰂魚涌康怡花園R座中層3室，實用面積約461方呎，兩房間隔，獲外區用家垂青，原業主近期叫價約730萬元，議價後以650萬元成交，呎價約14,099元。

●世紀21日昇地蔡嘉駿表示，北角健威花園A座低層1室，實用面積約446方呎，兩房間隔，兩個月前放盤價為620萬元，最終減價60萬元，以560萬元成交，減幅約9.7%，呎價約12,556元。

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九龍區

●利嘉閣李嘉輝指，黃大仙現崇山6B座高層C室，實用面積約526方呎，兩房間隔，迎買家為年輕上車客，睇樓僅兩日內，以830萬元承接單位，呎價約15,779元，原業主於2019年以約915萬元購入，帳蝕蝕85萬元。

●中原楊詠滔表示，新蒲崗譽‧港灣6座高層A室，實用面積約1,037方呎，套四房間隔，另設工人套房，2022年9月以2,250萬元連租約放售，去年底減至1,950萬元，終以1,700萬元易手，呎價約16,393元，比同類型單位低約10%，新買家為專才客。

●香港置業曾家輝指，長沙灣泓景臺1座中低層E室，實用面積約468方呎，兩房間隔，以720萬元放盤3個月後，獲新買家接洽，雙方議價後以約674.4萬元承接，呎價約14,410元，新買家為外區換樓客。

●利嘉閣邱家仁稱，長沙灣昇悅居5座高層B室，實用面積約517方呎，兩房間隔，終以798萬元成交，呎價約15,435元，原業主於2007年以約275.5萬元購入，帳面獲利逾522萬元。

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新界區

●中原柯勇指，將軍澳日出康城領峯8座右翼高層A室，實用面積約665方呎，套三房間隔，享市景，最新以728萬元易手，呎價約10,947元，原業主於2010年1月以436萬元購入。

●中原關偉豪表示，將軍澳居屋顯明苑低層12室，實用面積約431方呎，兩房間隔，望園景，未補價第二市場開價330萬元，降價45萬元，以285萬元易手，呎價約6,613元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐指出，馬鞍山聽濤雅苑5座低層C室，實用面積約490方呎，兩房間隔，放盤8個月累減50萬元，以650萬元獲承接，減幅約7.1%，呎價約13,265元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山薈朗1座低層B06室，實用面積約293方呎，一房間隔，叫價390萬元，放盤4個月減至348萬元售出，呎價約11,877元。原業主於2016年9月購入上址，當時作價400萬元，持貨8年帳面虧蝕52萬元，單位貶值約13%。

●世紀21奇豐張翠珊稱，馬鞍山居屋錦英苑B座中層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，放盤3個月減價42萬元，以548萬元已補價自由市場價售出，減幅約7.1%，呎價約8,496元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山新港城1月錄約4宗買賣，包括K座高層7室，實用面積約363方呎，兩房間隔，叫價約530萬元，日前議價後以523萬元易手，呎價約14,408元，新買家為上車客。

●中原伍錦基表示，沙田第一城1月暫錄約4宗買賣，屋苑29座中層H室，實用面積約327方呎，兩房間隔，享河景，去年底開價約450萬元，日前議價後以420萬元易手，呎價約12,844元，累減約30萬元，新買家為上車客。

●美聯梁葦姮指，大埔中心10座頂層單位，實用面積約451方呎，早前以600萬元放售，獲區內首置客洽購，議價後以528萬元承接，累減72萬元，呎價約11,707元。

●中原陳國輝表示，粉嶺花都廣場1月暫錄約3宗買賣，其中9座低層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約450萬元，議價後以406萬元沽出，呎價約10,357元，新買家為上車客。

●利嘉閣羅富欽指，粉嶺牽晴間6座中層A室，實用面積約384方呎，兩房間隔，最終以445萬元成交，呎價約11,589元，原業主於2014年以約310萬元買入，帳面獲利約135萬元，期內物業升值近44%。

●中原區國健表示，粉嶺及上水區本月暫錄約17宗二手成交，上水顯峰低層F室，實用面積約404方呎，兩房間隔，開價約448萬元，議價後以413萬元獲承接，呎價約10,223元。

●中原王勤學稱，元朗區睇樓量上升三成，本月暫得16宗二手買賣，YOHO Midtown的3座高層F室，實用面積約615方呎，三房間隔，累減98萬元，獲家庭客以882萬元承接，呎價約14,341元，約6年多單位帳面升幅約2.6%。

●中原譚秀琼表示，元朗錦綉花園B段2街單號屋，實用面積約840方呎，去年底以約1,000萬元放盤，其後減至900萬元，議價後以888萬元沽出，呎價約10,571元。

●祥益黃慶德稱，屯門居屋龍門居15座低層A室，實用面積約431方呎，以360萬元已補價自由市場價成交，呎價約8,353元。

●中原陳家富表示，屯門大興花園2期4座高層A室，實用面積約544方呎，兩房間隔，放盤7個月減價22萬元，以498萬元沽出，呎價約9,154元。

●中原陳麗嫦表示，房協荃灣居屋祈德尊新邨B座高層K室，實用面積約353平方呎，一房間隔，早於2022年7月於已補價自由市場開價540萬元，最近減至400萬元，最終以380萬元沽出，呎價約10,765元，放盤約1年半累減160萬元或約30%。

●利嘉閣王梓岐稱，東涌東堤灣畔5座低層C室，實用面積約607方呎，兩房間隔，去年11月以735萬元放盤，最終以588.8萬元成交，呎價約9,700元。

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