黃大仙新盤連續三日加推　尖沙咀現樓三房1900萬沽

黃大仙新盤連續三日加推，部署最快本周六正式賣樓。一手市場於周一(8日)暫錄約11宗成交，尖沙咀現樓項目有三房單位以1,900萬元售出。

●黃大仙薈鳴加推價單4號 折實平均呎價約17,917元

●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位呎價14,111元

●旺角利奧坊‧壹隅兩房售904萬元

●馬鞍山雲海別墅洋房7,088萬元成交

●啟德MONACO MARINE兩房1,034萬元沽

會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周一(8日)售出1B座9樓F室，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以1,034萬元成交，呎價約23,791元。據悉，買家來自內地並現居於觀塘，認為單位擁長線投資價值，故購入作自住及投資用途。

●上環CAINE HILL一房售892.71萬元

●大埔白石角University Hill第2A期連花園戶呎價約20,226元

●長沙灣西洋菜北街曉柏峰一房412萬元成交

●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙 共涉928萬元

●尖沙咀本木三房1,900萬元沽

●將軍澳海茵莊園單日連售兩伙 吸金逾1,240萬元