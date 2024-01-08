黃大仙新盤連續三日加推 尖沙咀現樓三房1900萬沽
2024年01月08日 22:02
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黃大仙新盤連續三日加推，部署最快本周六正式賣樓。一手市場於周一(8日)暫錄約11宗成交，尖沙咀現樓項目有三房單位以1,900萬元售出。
●黃大仙薈鳴加推價單4號 折實平均呎價約17,917元
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，連續三日加推，周一(8日)上載價單4號，涉及23伙，折實平均呎價升至約17,917元，較價單3號再高9%。宏安地產執行董事程德韻表示，價單第4號提供中層至高層單位，包括16伙一房及7伙兩房，折實價介乎417.4萬至693.9萬元，折實呎價由16,938至19,970元。
●天水圍Wetland Seasons Bay第1期別墅單位呎價14,111元
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，今(8日)招標賣出別墅WV6的地下的B室，實用面積1,121方呎，五房間隔，連671方呎花園，成交價1,581.8萬元，呎價約14,111元。
●旺角利奧坊‧壹隅兩房售904萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，周一(8日)錄得2座9樓A室的成交，單位實用面積405方呎，兩房間隔，成交價904.68萬元，呎價約22,338元。
●馬鞍山雲海別墅洋房7,088萬元成交
新鴻基地產(00016)旗下馬鞍山雲海別墅，周一(8日)透過招標以7,088.8萬元售出1伙。上述為Camellia Avenue1號洋房，實用面積3,222方呎，設有四房及家庭廳，附1,973方呎花園，601方呎天台，地庫設兩個車位，成交呎價約22,001元。該項目於6日內售出兩座洋房，合計吸金逾1.3億元。
●啟德MONACO MARINE兩房1,034萬元沽
會德豐地產旗下的啟德MONACO MARINE，周一(8日)售出1B座9樓F室，實用面積435方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，以1,034萬元成交，呎價約23,791元。據悉，買家來自內地並現居於觀塘，認為單位擁長線投資價值，故購入作自住及投資用途。
●上環CAINE HILL一房售892.71萬元
恒基地產(00012)上環CAINE HILL，最新售出26樓D室，實用面積285方呎，一房間隔，以892.71萬元成交，呎價約31,323元。
●大埔白石角University Hill第2A期連花園戶呎價約20,226元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill第2A期，今(8日)以774.66萬元招標售出特色戶，漾景閣第5A座的1樓B6室，實用面積383方呎，兩房間隔，連335方呎花園，呎價約20,226元。
●長沙灣西洋菜北街曉柏峰一房412萬元成交
恒基地產(00012)發展的長沙灣西洋菜北街曉柏峰，周一(8日)售出B座3樓B3室，實用面積250方呎，一房間隔，成交價412.11萬元，呎價約16,484元。
●天水圍YOHO WEST單日沽兩伙 共涉928萬元
新鴻基地產(00016)及港鐵(00066)發展的天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST，周一(8日)再錄兩宗成交，共涉928.97萬元。包括第3A座41樓A3室，實用面積439方呎，兩房間隔，以551.95萬元成交，呎價約12,573元。
●尖沙咀本木三房1,900萬元沽
恒基地產(00012)旗下尖沙咀本木，最新以1,900萬元售出22樓B2室，單位實用面積721方呎，採三房間隔，呎價約26,352元。
●將軍澳海茵莊園單日連售兩伙 吸金逾1,240萬元
九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園，周一(8日)連沽兩伙，共涉1,240萬元，其中，2座23樓D9室，實用面積402方呎兩房，成交價725.3萬元，呎價約18,042元。另一伙為2座21樓A6室，實用面積283方呎一房，以515.2萬元成交，呎價約18,204元。