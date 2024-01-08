美股道指跌193點　波音飛機「甩門」累股價瀉8%

美股早段個別發展，道指周一早段跌193點，報37,272點；標指升7點，報4,704點；以科技股為主的納指升92點，報14,616點。港股夜期報16,249點，跌4點，高水25點。

雖然華爾街對於美股的樂觀看法成為主流，但無可否認仍有眾多不明朗因素會響到今年的美股走勢，比如年底的總統大選。相比起股市，債市的前景明顯更為清晰，摩根大通首席全球策略師Marko Kolanovic認為，在經歷一輪調整之後，美國10年期國債孳息率會重回4厘以下。

Kolanovic估計，假如債息重新回到4.25至4.3厘的水平，將會有大量美債買盤湧現，為債價提供支撐。另一投資銀行高盛也預期，債息會在4厘附近徘徊，之後在未來數月進一步跌落3.65至3.7厘的區間，並且到今年底跌至3.245厘的低位。

企業消息方面，波音公司股價受到旗下737 MAX 9客機「甩門」事件拖累，周一早段曾挫8.28%，低見228.39美元。免疫治療公司Harpoon據稱獲默沙東出價約7億美元收價，收購價折合相當於每股23美元。Harpoon股價早段曾升111%，高見22.26美元。

美國廣播業務公司Audacy早前宣布，由於過去4年傳統廣告收入持續減少，嚴重影響到公司的財務狀況。該公司已申請破產保護，計劃透過重組把公司債務從目前的19億美元降至約3.5億美元。