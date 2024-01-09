全球數碼相機需求疲弱　恐連續6年萎縮

日本相機影像器材工業協會(CIPA)公布最新統計數據顯示，去年11月全球數碼相機的出貨量，較去年同期大減27.4%至64.6萬部，再創歷史新低，單月出貨量已連續3年不足百萬。CIPA解釋，由於歐洲對數碼相機的需求大減，加上中、美等高消費國家需求亦開始出現下滑。

全球相機出貨量即日本廠商出貨量；11月歐洲市場出貨量更大減33.8%；不含日本、中國的亞洲地區出貨量亦減少25.8%。中國、北美洲市場出貨量則分別減少5.7%和4%。

隨着智能手機的拍照功能愈來愈強大，數碼相機的需求持續受壓，CIPA早前估計，2023年全球數碼相機出貨量將按年減少7.6%至740萬部，恐連續第6年陷入萎縮，僅高於1999年的509萬部的歷史新低。

另外，日本知名攝影器材零售商Map Camera早前亦公布2023年的數碼相機及鏡頭銷售排名，其中尼康(Nikon)的次旗艦相機Z8，以及復古外型的Zf包辦冠、季軍，佳能(Canon)的ROS R6 II則位列次席。

鏡頭方面，Nikon Z 24-120mm f/4則排在榜首，第二、三名分別為騰龍(Tamron)28-75mm f/2.8 Di III VXD G2以及Nikon Z 180-600mm f/5.6-6.3 VR。