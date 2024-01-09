信達生物：瑪仕度肽首個III期臨床研究達成主要終點

研究結果顯示，GLORY-1的兩個主要研究終點均順利達成：瑪仕度肽4mg和6mg組受試者治療32周後體重相對基線的百分比變化，以及體重相對基線下降≥5%的受試者比例均顯著優於安慰劑組；第48周時，瑪仕度肽組的減重療效較32周進一步提升。

此外，該研究所有關鍵次要終點均順利達成，包括與安慰劑相比，瑪仕度肽組體重相對基線下降≥10%和≥15%的受試者比例、以及腰圍、收縮壓、甘油三酯、低密度脂蛋白膽固醇、總膽固醇、血尿酸和丙氨酸氨基轉移酶水平相對基線的變化；瑪仕度肽對以上體重和心血管代謝指標的改善均顯著優於安慰劑。

於雙盲治療期內，瑪仕度肽整體安全性良好，安全性特徵與瑪仕度肽的既往臨床研究一致，未發現新的安全性信號。