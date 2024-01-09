道指升216點　紐油挫逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.13%，報102.28；港匯見7.8064；離岸人民幣(CNH)報7.1655；美元兌日圓處144.19；歐元報1.0952，英鎊報1.2746。金價處2,028.68美元。布油報76.24美元，紐油報70.84美元。比特幣漲6.8%，報4.69萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水130點。

●道指收報37,683點，升216點或0.58%；標指收報4,763點，升66點或1.41%；納指收報14,843點，升319點或2.2%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,438點，升213點或1.3%。

●1月恒生指數夜期收報16,377點，升124點，高水153點，成交18,416張。

●紐約期油收報每桶70.77美元，跌3.04美元或4.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶76.12美元，跌2.64美元或3.4%。

●紐約期金收報每安士2,033.5美元，跌16.3美元或0.8%。

●英國富時100指數收報7,694點，升4點或0.06%；德國DAX指數收報16,716點，升122點或0.74%；法國CAC指數收報7,450點，升29點或0.4%。

●上月日本東京CPI按年升2.4%，低過預期。

●傳英偉達下季量產閹割版AI晶片H20 騰訊阿里不賣帳？

●全球數碼相機需求疲弱 恐連續6年萎縮

●【大行看好】印度股勢連續4年贏中國 企業3載多賺六成

●3股周二掛牌 僅長久股份錄升 惟個別暗盤市場零成交

●傳字節跳動擬售遊戲 騰訊是在洽買家之一

●東方日報B1：港股開局26年最曳 連跌5日瀉822點

●【東方日報產評】黎明前黑暗難熬 中港資產荊棘途