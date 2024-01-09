港股向好 滙豐撐市 航運股急回吐

港股連跌5日後反彈，恒生指數高開31點後升幅擴大，暫升約100點，企16,300點水平。國企指數及科技指數升20點，主板成交310億港元。

大型科網股個別發展，攜程彈3%；小米集團升0.7%；阿里巴巴及騰訊升0.1%。美團偏軟；京東集團跌1.1%。

金融股個別發展，滙豐控股及友邦保險升1.5%支撐大市；中國平安升0.9%；中國銀行升0.7%；香港交易所及建設銀行無起跌；工商銀行及招商銀行跌0.2%。

航運股回吐，東方海外早段股價急插11%，暫跌幅收窄至7.2%，是表現最差藍籌。中遠海控跌3%；太平洋航運跌4.3%；海豐國際跌4.9%。

其他藍籌股方面，中升控股飆5.8%表現最佳；聯想集團升5.1%緊隨其後；新奧能源升4.8%。油價急跌，三桶油跌0.2%至0.4%。

【09:20】港股缺乏方向 滙豐撐市 騰訊偏軟

港股開市靠穩，恒生指數升31點或0.19%，報16,256點；國企指數高開5點或0.1%，報5,486點；科技指數升11點或0.34%，報3,496點。

金融股個別發展，滙豐控股升1.4%支撐大市；中國銀行升0.3%；建設銀行升0.2%；中國平安升0.1%；工商銀行、招商銀行及香港交易所無起跌；友邦保險跌0.3%。

大型科網股窄幅上落，小米集團彈0.5%；美團升0.1%。阿里巴巴跌0.1%；網易跌0.5%；騰訊跌0.7%；京東集團跌0.9%；攜程跌1.3%。