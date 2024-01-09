盛大創辦人陳天橋成為美國最大外籍地主之一

外媒報道，內地網上遊戲公司盛大創辦人陳天橋在美國奧勒岡州擁有10.8萬英畝林地，在當地排名第82位，由網遊先鋒變身大地主，並成為擁有最多美國土地的非美籍公民之一。根據Land Report的資料，只有加拿大的Irving家族排名高於陳天橋，該家族在緬因州擁有超過120萬英畝林地，為美國第六大地主。

現年50歲的陳天橋在2015年斥資85萬美元，從Fidelity National Financial Ventures購得該批土地。上月奧勒岡稅務記錄披露了受益人身份是盛大資產管理，與陳天橋在新加坡的控股集團同名。陳在1999年成立盛大互動娛樂，5年內成為內地最大互聯網公司之一，並成功在納斯達克上市。陳於2012年將公司私有化，並把總部從中國遷至新加坡。

外資擁有美國土地，尤其是農業用地，正在成為近年來一個敏感的政治問題。 根據美國農業部最新數據，截至2021年，美國約有4,000萬英畝農業用地為非美國人士所有，中資實體擁有相當於美國全部農田的0.03%。一些議員呼籲制定全國性法律來限制外國投資美國農業用地。

近年來尋求對沖通脹和購買不相關資產的超級富豪，愈來愈多湧向農地和其他農村物業。根據美國農業部的數據，去年美國耕地的平均價值上漲了8.1%，自2020年以來已經升值了1/3以上。