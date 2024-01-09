陳炳強：港股萬六關久守必失　油股升勢難持續？

港股連跌5日終現反彈。資深股評人陳炳強表示，內地最大民營資產管理公司中植集團，因負債逾4,200億元人民幣而宣布破產，外界形容如「雷曼事件」翻版，他認為事件或影響金融穩定性，同時反映內地企業面對經營困難。即使市場憧憬美國聯儲局今年將減息，外圍股市強勢，中、港股市亦難有似樣反彈。走勢上，恒指持續於低位徘徊，上方受制於17,000點關，下方16,000點支持料亦久守必失，並有機會進一步下試14,000點水平。

產油大國沙特阿拉伯將2月銷往亞洲的主要原油等級的價格，下調至逾兩年以來最低水平，引發市場對需求前景的擔憂，隔晚國際油價顯著向下。陳認為，在消息拖累下，油價有機會再次下試70美元，而近期相對強勢的石油股，亦有機會借勢調整，料升勢已告一段落。