港經濟有難！內地餐飲品牌爆價格戰　恐推高港人北上熱...

中國經濟復甦勢頭不似預期，對消費者信心造成影響。外媒報道，隨着消費者對經濟信心逐漸減弱，國外內品牌惟有推出優惠活動，推出折扣和特價商品，吸引中國消費者「幫襯」的同時，或變相吸引更多港人北上消費，勢對香港經濟造成更大壓力。

報道續稱，德國折扣店奧樂齊（ALDI）過去一直定位為高端連鎖超市，但去年改變策略，宣稱自己是一家廉價社區超市，並以「國際品質、社區價格」作為新口號。百勝中國旗下肯德基亦加大促銷力度，推出了更便宜的「餅漢堡三件組」，內有漢堡、薯條和飲料，售價低至20.9元人民幣。

那些沒有大幅降價的公司如星巴克，如今正輸給售價更便宜的競爭對手。星巴克曾經佔據中國咖啡市場一半以上的份額，但去年卻將最大連鎖店的寶座讓給了本土競爭對手瑞幸咖啡，瑞幸咖啡一杯售價僅為9.9元人民幣。星巴克過去兩季在中國的營業收入分別為8.22億美元和8.41億美元，瑞幸咖啡同期的營業收入分別為62億元人民幣（約8.7億美元）和72億元人民幣。

凱度消費者指數大中華區董事總經理Jason Yu表示，去年中國經濟面臨壓力，消費者信心疲軟，消費品牌廣泛採用低價策略應對。摩根大通分析師則指，幾乎所有餐飲品牌都在增加促銷活動，以滿足消費者對物有所值產品的需求，但須留意價格戰會持續多久、需求回升的速度以及2024年目標會否修改等風險。