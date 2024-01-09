大摩降阿里巴巴目標價　公司轉型需時

大摩指出，阿里巴巴第三季度(2023年10月至12月)為「另一個痛苦的過渡期。其內地零售商業客戶管理(CMR)業務或較GMV增長更慢，以及國際數碼商業集團(AIDC)的投資更多，預期阿里巴巴在第三財季的整體經調整EBITA維持按年持平。

大摩預期Trendyol及AliExpress Choice的增長動力持續下，阿里AIDC收入為284億元人民幣(下同，按年增長43.2%。由於集團更為聚焦於搶佔跨境電商機會，預期在AIDC的投資水平上踏出顯著的一步，並預期業務虧損為28億元。大摩又預期，阿里的雲業務收入按年升2%，經調整EBITA為18億元。

整體而言，大摩預期阿里巴巴第三財季收入為2,600億元，按年增約5%；按季升16%，經調整EBITA為521億人民幣，按年持平，按季升22%，利潤率約為20%。