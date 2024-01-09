比特幣企4.68萬美元 道期跌78點
2024年01月09日 16:14
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美匯指數報102.23；離岸人民幣(CNH)報7.1693；港匯企7.8134；美元兌日圓於144.12水平；歐元報1.0960；英鎊處1.2748。金價守2,036美元。油價反彈，布油報76.37美元，紐油企70.89美元。比特幣最新企4.68萬美元。道指期貨跌78點。
●市後關注點
-18:00 歐元區11月失業率
-21:30 美國11月貿易帳
●港股連跌第6個交易日，恒生指數收報16,190點，跌34點或0.21%，主板成交819億元。紅海危機紓緩，航運股回吐。東方海外全日挫7.19%。
-大摩降阿里巴巴目標價，公司轉型需時。
-騰訊發布遊戲寒假限玩通知，未成年人限玩16小時。
●滬綜指升5點，外資淨買入不足1億人幣。
●銀行裁員潮！巴克萊去年員工人數大減逾5000人。
●聯儲局官員無共識，通脹降至2%前未宜鬆綁。
●憧憬ETF獲批，比特幣曾越4.7萬美元，再創21個月高。
●三星預告上季營業利潤挫35%，晶片需求仍疲弱。
●澳洲去年11月零售銷售升2%，高於預期。
●調查：8成半大灣區企業視東盟為銷售業務首選地。
●內地民航業去年蝕近300億人幣，當局冀今年轉盈。
●發改委等倡加速建大灣區跨國理財及資管中心。
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●港經濟有難！內地餐飲品牌爆價格戰，恐推高港人北上熱... https://reurl.cc/aLGW0X
●富邦潘國光：聯儲局料年中開始減息，港樓價回穩。
●畢馬威料今年港新股集資1000億，全球排名可返首五位。