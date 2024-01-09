蔚來要慳錢！內部信強調用好投資者及股東每分錢

蔚來去年僅交付16萬輛車，只完成銷售目標25萬輛約65%。

內媒報道，李斌在信中交待今年蔚來的三個優先事項，乃確保核心關鍵技術的長期投入，確保技術與產品的領先優勢與按時按質交付；確保銷售與服務能力能應付激烈的市場競爭，銷能可盡快轉換為銷售；以及確保3個品牌9款核心產品研發依進度進行。

與去年11月的內部信相比，蔚來在表述中新增了兩點：「確保技術與產品的按時按質交付」以及「銷能能盡快轉換為銷售」。

李斌又說，公司資源有限，仍在承受研發與基礎建設投入帶來的虧損，需要持續改進財務表現才能支持公司的永續發展，今年要堅決避免無效及低效的投入，「.... 省下每一度不需要用的電，省下每一張不需要的文件打印」。