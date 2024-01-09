去年新批按保額量創4年低　中原按揭：受兩大因素影響

根據香港按揭證券有限公司統計數字，2023年全年新批按保貸款有34,940宗，涉及金額1,939億元，較2022年分別減少18.5%及23%。全年新取用按保貸款有14,941宗，涉及金額831億元，較2022年分別減少19.8%及減少22.5%，無論新批或新取用按揭保險宗數及金額均創過去近4年新低。

中原按揭董事總經理王美鳳指出，2023年按保貸款量減少至近4年新低，主要受兩項因素影響，2023年樓市尤其下半年持續淡靜，全年樓宇買賣登記量創下歷史性新低水平，直接拖累2023年按保貸款量萎縮；其次，7月政府放寬按揭成數出台，銀行按揭成數提高，樓價$1,500萬以下的基本按揭成數已提高至7成，讓買家可減少使用按保上會，市場上之按保比例及使用量隨之減少，其中以金額計的新批及新取用按保滲透率近月大幅回落，最新11月份數字分別跌至41.5%及16.7%。

展望2024年，王美鳳指出，受惠去年10月施政報告減辣，再加上市場普遍預期息率已見頂，今年息率回穩，並對未來息率回落的預期下，市場氣氛好轉，近月市場上一、二手交投已見回升，若樓市交投逐步回穩，預料可為今年按巿帶來回升動力，帶動按保數字回升。