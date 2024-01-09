法興予中港股市「中性」評級　看好AI相關晶片需求

中港股市去年跑輸亞洲市場，法興亞洲股票策略主管Frank Benzimra表示，儘管現時中資股票估值極度便宜，但市場仍然悲觀，因本地或外資的持倉在過去數年持續減少，對中國內地和香港股市給予「中性」評級。另基於人工智能(AI)發展將帶挈晶片及半導體需求，續看好台灣及南韓股市。

他指出，去年半導體產期周期收縮，很大程度是快閃記憶體晶片的價格所導致，據該行從行業從業者中了解，預期在AI發展下，將推動晶片及半導體產業於今年復甦，而該產業是台灣及南韓的主要市場，因而利好台股及南韓股市，形容兩地是「核心的新興亞洲市場」。

該行將印度股市評級下調至「中性」，他解釋，當地經濟增長可能會更溫和，加上今年的大選，或增加印度股市的風險。

日股方面，他透露，曾積極配置日本股市，惟其去年11月的資產配置佔比，已由去年9月時約15%，下調至約8%水平，預告今年不會像去年積極部署日股。一旦日圓升值過快，投資回報將會受損，日圓貶值則影響企業表現，因此要做好兩手準備，並提醒市場存在日本央行收緊貨幣政策的潛在風險。