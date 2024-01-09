玖瓏山兩房成交呎價險守萬元關　持貨9年仍蝕123萬離場

樓價不斷下挫，蝕讓成交繼續湧現，沙田玖瓏山兩房單位累減170萬元售出，呎價僅約10,429元，原業主持貨約9年帳面虧損約123萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原姚文龍表示，西半山瑧環中層E室，實用面積約449方呎，一房間隔，以1,000萬元成交，呎價約22,272元，新買家為用家，原業主於2010年以1,104萬元購入，持貨約13年多帳面需蝕讓104萬元。

●利嘉閣吳玉蘭稱，鰂魚涌居屋康山花園2座中層D室，實用面積約484方呎，兩房間隔，附裝修，以750萬元放售，經議價後，最終以632.8萬元成交，呎價約13,074元。

●利嘉閣武秉強指，小西灣藍灣半島7座中層D室，實用面積約729方呎，套三房連工人房間隔，望全海景，新買家為區內客，單位原以1,250萬元放售，放盤約3個半月，最終以低市價990萬元易手，呎價約13,580元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨1期百老匯街21號高層D室，實用面積約467方呎，一房間隔，最初開價468萬元，議價後減至452萬元易手，呎價約9,679元，新買家為同區上車客。

●美聯張曉盈指，長沙灣一號．西九龍1座低層D室，實用面積約873方呎，套三房間隔，終以1,180萬元成交，呎價約13,517元，原業主於2013年4月以約1,064.3萬元購入，持貨約11年帳面獲利115.7萬元，或升值約10.9%。

●中原歐陽振邦稱，長沙灣宇晴軒7座中層D室，實用面積約463方呎，兩房間隔，望內園景，去年10月開價770萬元，11月曾調整至750萬元，最新減至712萬元沽出，呎價約15,378元，原業主於2021年3月購入，持貨近3年帳面蝕讓94.5萬元。

●美聯黃家明表示，牛頭角淘大花園Q座中層1室，實用面積約460方呎，兩房間隔，吸引外區客承接，成交價559萬元，呎價約12,152元，原業主於2008年11月以約196萬元購得。

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新界區

●中原范德輝指，青衣1月累錄約12宗二手買賣，青怡花園2座中層A室，實用面積約343方呎，兩房間隔，最初開價450萬元，累減100萬元或約22%，以350萬元沽出，呎價約10,204元，新買家為區內業主。

●中原余仲平稱，荃灣立坊極高層10室，實用面積約419方呎，兩房間隔，去年5月開價750萬元，年底調整至650萬元，近期市況好轉，睇樓客增多，單位減至620萬元獲承接，呎價約14,797元，新買家為外區上車客。

●美聯潘正道表示，深井豪景花園25座低層B室，實用面積約1,382方呎，有裝修，區換樓客有見單位呎價回落，享有海景，遂以740萬元承接，呎價約5,355元。

●祥益陳阿麗指，屯門新屯門中心9座低層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，新買家為區內首置客，見單位裝修，原業主累減高達52萬元，決定以348萬元即睇即買作自住用途，呎價約7,648元，稍低於市價。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑D座高層3室，實用面積約401方呎，兩房間隔，原業主計劃套現換樓，增加議幅，累積減價達29萬，綠表客於未補價第二市場以208萬元購入，呎價約5,187元。

●美聯王亦倫表示，天水圍嘉湖山莊麗湖居8座高層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔，附裝修，獲用家議價後以390萬元承接，呎價約8,744元，原業主2019年以458萬元購入，持貨逾4年多帳蝕68萬元。

●美聯曹錦輝指，元朗YOHO Town的2座高層G室，實用面積約393方呎，區內上車客轉租為買，斥548萬元承接，呎價約13,944元，原業主2017年以514.8萬元購入，持貨約7年帳面獲利33.2萬元。

●利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋旭埔苑C座高層4室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場叫價310萬元，終以278萬元易手，呎價約5,092元。

●利嘉閣周雪雯表示，粉嶺居屋榮輝中心3座中層K室，實用面積約419方呎，兩房間隔，未補價第二市場4終以225萬元買入單位，呎價約5,370元，原業主於1995年以約71.74萬元購入。

●世紀21奇豐袁麗詩指出，沙田玖瓏山天瓏閣低層F室，實用面積約652方呎，兩房間隔，放盤9個月累減約170萬元，以約680萬元成交，呎價約10,429元。原業主於2014年12月以約803萬元購入上址，持貨約9年帳面虧蝕約123萬元，單位貶值約15.3%。

●中原陳廸豪稱，沙田第一城29座中層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，開價約448萬元，議價後以420萬元沽出，呎價12844元，累減約28萬元，新買家為上車客。

●中原黎宗文指，沙田及大圍1月暫錄約19宗二手買賣，大圍居屋富嘉花園1座中層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，去年7月時開價約760萬元，議價後已補價自由市場價540萬元易手，呎價約11,157元，累減約220萬元。

●美聯李天傑表示，馬鞍山居屋錦英苑D座中層1室，實用面積約401方呎，外年輕上車客見物業所在鄰近巴士站及商場，攜票議價，已補價自由市場終以360萬元承接單位，呎價約8,978元。

●中原胡耀祖指，馬鞍山1月暫錄約22宗二手買賣，嘉華星濤灣1座高層C室，實用面積約516方呎，兩房間隔，叫價約780萬元，日前議價後以768萬元易手，呎價約14,884元，新買家為上車客，原業主持貨約4年帳面蝕讓約52萬元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海‧駿岸8座中層A室，實用面積約1,453方呎，四房間隔享山景，原叫價約2,500萬元，放盤兩個月減價至約2,300萬元成交，呎價約15,829元。

●中原柯勇表示，將軍澳峻瀅I的2座中低層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，最新以566萬元易手，呎價約11,365元，原業主於2012年8月以354萬元購入，持貨近12年帳面獲利212萬元。

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