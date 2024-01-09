經絡：樓市復甦需時　上半年按保數字料低位橫行

據經絡按揭轉介研究部及香港按證資料顯示，2023年12月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,556宗及84.09億元，較11月份減少17%及17.4%，宗數及金額創近3個月新低。2023年12月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為559宗及28.78億元，較11月份增加8.8%及6.9%；平均新取用按保貸款金額為515萬元，按月下跌9萬元或1.7%，創3年半新低。

以全年比較，2023年全年新批出按保貸款宗數及金額為34,940宗及1,938.70億元，比2022年的42,882宗及2,516.57億元，分別減少18.5%及23%，宗數及金額創近4年的年度新低。而2023年全年新取用按保貸款宗數及金額為14,941宗及830.96億元，比2022年減少19.8%及22.5%，宗數及金額創近4年的年度新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，2023年本港經濟未完全復甦，樓按市況亦持續低迷，加上政府於放寬銀行按揭成數上限，現時購買中價樓，單靠銀行已可借取較高按揭成數，並減少部份置業人士對按保的需求，使新批出及新取同按保宗數及金額均創下4年新低。曹認為樓市復甦需時，料今年上半年按保數字仍會低位橫行。