元朗洪水橋項目減價推盤　黃大仙周六發售165伙

多區新盤起動，元朗洪水橋項目減價加推63伙，折實平均呎價約11,797元，一房折實售價由339.7萬元起。黃大仙全新盤連續4日加推後，一口氣盡推5張價單共165伙於周六發售。

●元朗洪水橋滙都I新價單 一房折實呎價由10,288元起

●黃大仙薈鳴連續4日加推 周六首輪賣165伙

●旺角洗衣街Elize Park部署月內上樓書

樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(9日)公布部署月內上載樓書，很大機會於農曆新年前開售。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目示範單位已經接近完成，最快下周開放予傳媒參觀，定價參考優質市區樓盤。她認為，近日租務市場需求強勁，現正值減息前夕，故看好本港中長線的樓市走勢，並將繼續集團的收購步伐。

●油塘親海駅周六賣12伙 一房提價2%重售

●黃泥涌藍塘道23-39單位售2.3億元

●旺角ONE SOHO單日沽4伙 共涉逾2,600萬元

●內地客斥1,146萬元購啟德MONACO ONE兩房

會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周二(9日)以1,146.7萬元售出2B座17樓D室，為實用面積464方呎的兩房單位，呎價約24,713元。據悉，買家有內地背景，看好啟德區發展，購入單位自住。而該集團自於去年底推出「置優越1088付款計劃」後，系內項目已錄得35宗成交。

●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,660元

●啟德海灣第1期周六賣217伙

●啟德維港1號兩房963.7萬元沽

●港島南岸晉環兩房售1,594萬元

路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(9日)錄得1A座29樓E室的成交，單位實用面積572方呎，兩房間隔，成交價1,594.9萬元，呎價約27,883元。據悉，買家為內地專才。

●薄扶林碧麗軒周六招標發售洋房2號

華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，安排周六(13日)以招標形式發售洋房2號，實用面積4,389方呎，連平台、花園及天台，當日上午11時招標及中午12時截標。