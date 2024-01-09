元朗洪水橋項目減價推盤 黃大仙周六發售165伙
2024年01月09日 21:34
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多區新盤起動，元朗洪水橋項目減價加推63伙，折實平均呎價約11,797元，一房折實售價由339.7萬元起。黃大仙全新盤連續4日加推後，一口氣盡推5張價單共165伙於周六發售。
●元朗洪水橋滙都I新價單 一房折實呎價由10,288元起
泛海集團(00129)旗下的元朗洪水橋滙都I，周二(9日)公布新一輪銷售部署，加推63伙，折實平均呎價約11,797港元，計劃農曆新年前開售。該集團執行董事關堡林表示，該批單位較去年7月推出首批單位平約18%。新價單包括22伙一房、36伙兩房及5伙三房，折實價介乎339.7萬至643.72萬元，折實呎價由10,288至13,573元。
●黃大仙薈鳴連續4日加推 周六首輪賣165伙
宏安地產(01243)旗下的黃大仙薈鳴，連續4日加推，周二(9日)上載價單5號，提供23伙，折實平均呎價升至約19,037元，比價單4號再高出逾6%。項目同日公布最新銷售安排，落實本周六(13日)發售165伙，即全數盡推5張價單所有單位。周六首輪銷售不設大手組別，並將於本周四(11日)下午6時截票。
●旺角洗衣街Elize Park部署月內上樓書
樂風集團旗下旺角洗衣街Elize Park，周二(9日)公布部署月內上載樓書，很大機會於農曆新年前開售。集團創辦人及主席周佩賢表示，項目示範單位已經接近完成，最快下周開放予傳媒參觀，定價參考優質市區樓盤。她認為，近日租務市場需求強勁，現正值減息前夕，故看好本港中長線的樓市走勢，並將繼續集團的收購步伐。
●油塘親海駅周六賣12伙 一房提價2%重售
長實集團(01113)旗下油塘親海駅，周二(9日)上載最新銷售安排，落實本周六(13日)發售12伙，當中7伙以先到先得形式發售，另外5伙特色單位以招標發售。長江實業營業部經理陳詠慈表示，項目以價單形式發售的單位包括1伙一房戶及6伙三房戶，包括重售的2B座17樓L室，實用面積258方呎一房，售價已提價約2%，最新折實價414.3萬元。
●黃泥涌藍塘道23-39單位售2.3億元
恒隆地產(00101)旗下黃泥涌藍塘道23-39豪宅項目，新近以2.3億元售出藍塘道33號B單位，實用面積4,599方呎，設有升降機，五房間隔連起居室，附1,325方呎平台及131方呎天台，天台備有按摩浴池，成交呎價約50,011元，做價為項目新低，並較該盤以往成交呎價平至少兩成。
●旺角ONE SOHO單日沽4伙 共涉逾2,600萬元
信和置業(00083)等發展的旺角ONE SOHO已屆現樓，周二(9日)錄得4宗成交，套現逾2,600萬元。上述單位全屬一房間隔，成交價由618萬至671.89萬元，呎價介乎20,669至22,290元。其中，28樓B5室，實用面積308方呎，成交價近672萬元，呎價約21,815元。該項目開售至今累積沽出234伙，套現逾16億元。
●內地客斥1,146萬元購啟德MONACO ONE兩房
會德豐地產旗下啟德MONACO ONE，周二(9日)以1,146.7萬元售出2B座17樓D室，為實用面積464方呎的兩房單位，呎價約24,713元。據悉，買家有內地背景，看好啟德區發展，購入單位自住。而該集團自於去年底推出「置優越1088付款計劃」後，系內項目已錄得35宗成交。
●啟德HENLEY PARK一房呎價約20,660元
恒基地產(00012)的啟德HENLEY PARK，周二(9日)以793.35萬元售出第1A座17樓F室，為實用面積384方呎的一房單位，呎價約20,660元。
●啟德海灣第1期周六賣217伙
由嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(9日)上載最新銷售安排，將於周六(13日)發售217伙，當中211伙以價單形式出售，包括20伙位於第2B座的G室屬於全新加推，為實用面積432伙的兩房戶。上述價單單位將以先到先得形式發售，同日亦有6伙三房戶會採用招標形式發售。
●啟德維港1號兩房963.7萬元沽
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號，最新售出2B座21樓C室，實用面積459方呎，兩房連開放式廚房間隔，以963.7萬元成交，呎價約20,996元。
●港島南岸晉環兩房售1,594萬元
路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，周二(9日)錄得1A座29樓E室的成交，單位實用面積572方呎，兩房間隔，成交價1,594.9萬元，呎價約27,883元。據悉，買家為內地專才。
●薄扶林碧麗軒周六招標發售洋房2號
華懋集團旗下薄扶林豪宅項目碧麗軒，安排周六(13日)以招標形式發售洋房2號，實用面積4,389方呎，連平台、花園及天台，當日上午11時招標及中午12時截標。