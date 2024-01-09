恒大斥GMT Research狙擊報告結論屬作者臆測

恒大承認，公司無疑在2021年改變了其收入確認方法，這改變採用了根據現時環境下更符合會計準則的會計處理方式，主要是因應公司在遭遇流動性危機，以及大量人員流失後的大背景下，而做出的決定。恒大又說，過去年度的財務報表通過審計公司過去年度的財務報表均通過羅兵咸永道的審計，獲得標準無保留意見。即使在其離任信中，也沒有對公司過去年度的收入確認提出質疑。

至於該報告認為「公司毛利低就懷疑利潤不存在」，恒大反擊，事實上2021年開始利潤下降除了遭遇行業困境導致的售價下降外，也和公司的銷售低毛利的物業比例有關。單純的以毛利低就懷疑利潤不存在缺乏相關性；報告以2023年的結果去論證其2016年對公司的預測準確性，沒有實質依據。就該報告而言，董事沒有獲取足夠有效的信息去採取進一步行動。

回說GMT在上月初發表的報告，矛頭直指恒大在去年7月公布2021年財報時調整了銷售收入的確認方式。這份由新核數師審計的報告，交代以往做法是「客戶接受物業或根據銷售合約被視為物業已經獲客戶接受(以較早者為準)時」確認收入，說法有別於過去「客戶實質管有或取得竣工物業之法定所有權」，加上增設「取得竣工備案證或將房地產存貨交付業主使用」來確認收入的條件，或反映公司以往在物業完工前，恐已把收入全額入帳。

GMT指，恒大改變會計方式應追溯至以往的財務資料並且重列，但恒大解釋因大量員工離職而無法處理，故只從2021年開始調整。GMT又認為，大部分的收入可能是已重新確認的銷售收入，更謂恒大根本從來沒有任何利潤，而非所謂流動性緊縮或者新冠疫情引發樓市下行的受害者。