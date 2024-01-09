美股全線向下　債王：10年期美債被高估

市場對美國聯儲局最快3月減息的預期繼續降溫，芝商所FedWatch顯示，交易員透過利率期貨押注有關機會率再跌至57.3%。美股周二早段回軟，道指跌235點或0.63%，見37,447點；標指跌27點或0.57%，低見4,736點；以科技股為主的納指跌100點或0.68%，低見14,743點。港股夜期下跌，報16,132點，較周二港股收市低水58點。

10年期美國國債孳息率周二窄幅上落，高見4.05厘。「老債王」格羅斯表示，4厘本來就代表該債券「估值過高」，如要買債，以1.8厘水平入手10年期抗通脹債券(TIPS)會較值博。他去年對債市的預測頗準，如8月批評債市好友太樂觀，兩個月內10年期美國國債果然大跌，孳息率升抵5厘，其後會因為預測聯儲局今年掉頭減息，從債市回升大賺。

企業消息方面，消息指，雲計算服務商惠普企業(HPE，早年與電腦大廠惠普分家)洽購網絡設備公司Juniper Networks接近完成，涉資或高達130億美元(約1,040億港元)。Juniper正全速擁抱人工智能(AI)，業務包括「以AI和機器學習優化用戶接入無線網絡之體驗」的Mist AI。Juniper股價周二早段飆22%，或於高息環境下「大撒幣」併購的HPE則冧近8%。

英偉達(Nvidia)周一大漲逾5%，兼推高大市，又一次印證AI是大勢所趨。擁有佳士拿、標緻、雪鐵龍和快意等多個歐美汽車品牌的Stellantis宣布，運用亞馬遜和黑莓(Blackberry)的技術開發出一個「模擬司機位」，測試車輛控制等系統所需的時間由幾個月一下子縮短到一日。亞馬遜早段微升0.09%，黑莓微跌0.72%。

Elliott入股Match Group

輝瑞CEO指今年無大型併購

新冠疫情期間大發橫財的輝瑞，股價隨着疫情的過去打回原形。其行政總裁(CEO)布爾拉承認有過失，又謂實現減肥藥一年收入100億美元(約780億美元)的預測遇上挑戰，今年會專注增加派息，不會有大型併購。