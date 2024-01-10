中國成為全球最大汽車出口國　全靠俄羅斯？

去年中國的海外汽車銷售飆升至創紀錄水平，預計超越日本成為全球最大汽車出口國，也標示全球汽車產業的結構性轉變。

中國除了擴展電動車領域生產和出口，但傳統的汽油動力汽車還是成長的主要推動力，尤其是在俄羅斯遭西方制裁下創造的需求，推升中國汽車出口量。

中國乘用車協會資料顯示，烏克蘭戰爭後，中國汽車製造商抓住西方汽車製造商撤離俄羅斯後留下的空缺，去年中國的汽車銷量至少是2022年16萬輛的5倍之多。俄羅斯和墨西哥等國家對汽油車的需求強勁，提振在中國設有工廠的汽車製造商。

該協會週二估計，去年中國製造汽車的海外銷售量為526萬輛，這可能比日本製造汽車的出口量多出近100萬輛。根據日本最新的官方數據，2023年前11個月，日本向海外出口了近400萬輛汽車。

中國下一波出口可能包括更多電動車和混合動力車。去年，此類汽車的海外出貨量也出現成長，由於中國政府對買家補貼縮減，國內電動車市場已大幅放緩成長，因此，汽車商計劃大幅增加出口因應。

中國比亞迪在最近一個季度取代特斯拉成為全球最暢銷的電動車，其海外銷量在2023年增長了近5倍，達到24萬2000輛，該公司正擴大歐洲銷量。

中國長期以來一直是全球最大的汽車市場和生產中心，但由外國汽車製造商推動成長，直到近年，隨著國家為當地製造商提供資金並補貼銷售，中國國內品牌開始採用電動車和混合動力汽車。現在，中國已在過去3年中迅速超越長期主導的競爭對手日本、德國和南韓，成為最大出口國。

近年來，歐美汽車市場對中國產能過剩企業可能大量湧入中國汽車的擔憂加劇。美國透過高額關稅禁止從中國進口產品，而歐盟監管機構則在去年9月啟動一項針對中國低成本電動車的反補貼調查。北京譴責歐盟的調查是保護主義。