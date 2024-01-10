陳錦興：洛陽鉬業走勢向好　應該點樣部署？

洛陽鉬業公布，2023年度主要產品銅金屬產量41.95萬噸，按年增加51%；鈷產量5.55萬噸，增加174%；黃金產量1.87萬盎司，增加16%。由於剛果(金)一座新礦產量飆升，鈷金屬產量按年大幅增長，洛陽鉬業有望超越嘉能可成為全球最大鈷礦商。

鈷是廣泛用於電動汽車電池、航空航天合金等各種領域的一種金屬。受供需影響，去年價格大幅下跌，在產業鏈積極推動去庫存影響下，至去年12月鈷價觸底反彈。市場預期，三元電池銷量上漲，手機銷售回暖，帶動鈷的需求預期回升。

洛陽鉬業第三季營業收入449.56億元，增加10.5%。純利17.4億元，增長50.3%，遜於市場預期。但在美降息預期升溫情況下，洛陽鉬業股價在12月中已見底反彈，昨突破50天線，料仍有上升空間，暫上望阻力位5.4港元，跌破支持位3.9元止蝕。

英皇資本財富管理方案總監 陳錦興(作者為註冊持牌人士)