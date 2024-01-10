鄭勤龍：恒指短線向上阻力大

從卦象顯示，恒指走勢正處於《艮為山》變《風山漸》之中。在易經，「山」是一個高聳而龐大的阻礙物，因此在易經中便將「山」視為阻礙力和困難。今「艮為山」卦和「漸」卦皆帶有山的元素，若將「山」的意象應用在恒指的表現上，便可預示為恒指在短期內的阻力將不輕。

承接上文預示港股短期內仍需時整固才能回升的《地雷復》變《地水師》卦，恒指於上月 (3日)在16,624點開市，上周五（5日）指數在高見16,745點後現回吐，本周一（8日）最低曾見16,144點，昨日大市升了34點，收報16,190點，可說是已應驗了走勢甚為反覆，形成忽上忽落拉鋸情況的「復」卦和「師」卦卦象。

「艮」字從「匕」從「目」，《說文》以為象怒目相視之貌，表示互不相讓，僵持不下。

而「漸」卦的本意為循序漸進的意思，「漸」卦的經文是在講述鴻鳥的飛行故事。鴻是一種體形寵大的水鳥，不能一口氣飛得很遠，所以每當鴻鳥要飛往很遙遠的地方時，都會一邊飛行一邊尋找歇息的地方，引伸為「止而進」。固此相信恒指未來在大幅反彈之前仍然還需要一段時間去整固才可以振翅高飛了。

玄學金融家 鄭勤龍