凱基亞洲：港股好淡拉鋸格局不變
2024年01月10日 07:00
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去年底歐美央行都維持利率不變，令市場憧憬加息周期或告完結，甚至今年初可望減息。美國聯儲局上月維持利率不變，局方在聲明中曾提到「減息」，取態轉「鴿」，投資氣氛大幅改善，市場預期今年的減息幅度高於聯儲局的點陣圖，10年期國債孳息率在去年10月升近5厘水平後反覆下跌，目前處於4厘水平。另外，去年11月整體及核心消費物價指數(CPI)分別升3.1%及4%，合乎市場預期。
歐洲央行上月同樣維持利率不變，同時調低今年的經濟增長率及通脹預期，但局方表示沒有討論減息，央行官員保持「鷹」派態度。利率期貨顯示，今年歐洲央行政策利率有0.75厘下調空間，幅度較美國低。今年歐美息差或收窄，為歐元提供升值的機會。
內地未真正步入通縮
亞洲方面，日本央行行長植田和男提到，日本通脹達到目標的機會率正逐漸提升，若工資上漲能持續推動通脹上升，日本通脹有望維持在目標。市場人士認為，局方脫離負利率及孳息曲線管制的機會進一步上升。另外，在美國減息時，日圓兌每美元也有機會轉強。
中國去年11月CPI按年跌0.5%，是連續兩個月陷入負值區間。細項中，豬肉價格按年跌31.8%，令CPI下降0.58個百分點。豬價於去年12月快速回落，豬價基數效應將逐漸消除，或助整體通脹回升。中國整體需求疲弱而引致低通脹，但未屬通縮。
由於長年期孳息率持續回落，利好黃金及相關資產，現時金價再度升近去年12月初的歷史高位，若美國實質利率持續走低、美元偏弱表現或經濟數據遜預期，將利好金價走勢。原油價格受紅海航道貿易擾動影響，但近期已築底回升至每桶70美元之上。
看好煤炭旅遊收息股
至於中港股市，中央對行業的整改又再被市場談及，近期公布的網遊整改意見稿可見中央對部分用戶在虛擬世界的過度消費甚為不滿。儘管騰訊控股(00700)及網易(09999)在最後一個交易周能收復部分失地，但市場正擔憂下個行業是否到直播業。恒生指數在去年最後交易日以17,047點告終，總結去年中港股市表現明顯落後於環球各個主要經濟體。
展望2024年，預期港股會有好淡爭持的格局，利好因素包括美國加息周期完結及中央以財策推動經濟；利淡則是內房問題依然困擾着整個內地市場，以及中美關係在今年的選舉年成為話題，現時看好煤炭股、旅遊相關股及收息股。
凱基亞洲投資策略部