道指跌157點　紐油漲2%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.3%，報102.52；港匯見7.8148；離岸人民幣(CNH)報7.1847；美元兌日圓處144.38；歐元報1.0932，英鎊報1.271。金價處2,030.97美元。布油報77.48美元，紐油報72.15美元。比特幣跌2%，報4.6萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水130點。

●道指收報37,525點，跌157點或0.42%；標指收報4,756點，跌7點或0.15%；納指收報14,857點，升13點或0.09%。

●港股ADR指數按比例計算，收報16,102點，跌87點或0.54%。

●1月恒生指數夜期收報16,145點，跌72點，低水45點，成交14,170張。

●紐約期油收報每桶72.24美元，升1.47美元或2.08%；倫敦布蘭特期油收報每桶77.59美元，升1.47美元或1.93%。

●紐約期金收報每安士2,033美元，跌0.5美元或0.02%。

●英國富時100指數收報7,683點，跌10點或0.13%；德國DAX指數收報16,688點，跌28點或0.17%；法國CAC指數收報7,426點，跌23點或0.32%。

●美國去年11月份貿易赤字為632.07億美元，少過市場預期，按年縮窄0.95%。

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