世銀調低今年全球經濟增長預測至2.4%　中國削至4.5%

世界銀行在半年度的《全球經濟展望報告》下調今年全球經濟增長預測0.2個百分點至2.4%，2025年預測亦削0.3個百分點至2.7%，直言以巴及俄烏兩場戰爭令地緣政治風險加劇，或使能源價格上漲，對經濟前景及通縮構成更廣泛的影響，又加上中國房地產危機尚未解決、消費開支疲弱，世界經濟前景充滿變數，「如不重回正軌，2020年代將會是浪費機遇的10年。」

世銀警告，全球經濟正面臨着近30年來最糟糕的5年增長期，並補充指，近期增長仍將疲弱，使許多發展中國家，尤其是最貧窮國家陷入困境。該行料今年全球經濟增長2.4%，相較之下，2023年為2.6%，2022年為3.0%，2021年則為6.2%，經濟在疫情後出現反彈。

該行指，這將使2020至2024年期間的經濟增長，弱於2008至2009年全球金融危機、1990年代末亞洲金融危機，以及2000年代初經濟衰退期間的經濟增長。

另一方面，世銀預計今年中國經濟增長將放緩至4.5%，較6月預測下調0.1個百分點，反映出房地產行業持續動盪下，消費者開支疲弱，撇除受疫情影響的年份，今年中國經濟增速可能是超過30年來最慢，並預計2025年經濟增長將進一步放緩至4.3%。

該行指，中國經濟增長疲弱，反映經濟正重回潛在增長放緩的道路上，原因是人口老化及人口減少、債務上升限制投資，從某種意義上來說，生產力趕上的機會也正縮減。

該行又料美國經濟增長今年會放緩至1.6%，原因是政府開支減少、息口高企，以及政經格局的不確定性會令企業投資更審慎。