亞馬遜Twitch將大裁員35%　涉500名員工　高管相繼跳船

大型科企裁員未見手軟。外媒引述消息報道，亞馬遜旗下直播網站Twitch將裁減35%員工，涉及人數約500人，裁員消息最快周三(10日)公布，基於虧損令人關注，以及幾位高管近月已相繼離開。

報道指，儘管Twitch有亞馬遜的基礎設施支持，但經營一個每月支援18億小時直播內容的大型網站成本極為高昂。去年12月，Twitch行政總裁Dan Clancy曾於網誌表示，該公司將於2月停止在南韓的業務，因當地網絡成本高到難以負荷，比其他國家費10倍。

此外，Twitch近年已加大拓展廣告業務，其獲亞馬遜收購9年後，仍未錄盈利。在去年最後數月，多名高管先後離職，包括產品總監、客戶總監，以及內容總監，至於營收總監亦離任。

Clancy去年3月接任舵手一職，一直修補公司與直播主之間的關係，許多人對Twitch初期的廣告方式不滿，該公司在受到批評後進行重新設計。直播主近年來一直投訴，該公司服務與用戶脫節，不過讚揚Clancy肯聆聽他們的意見。Clancy一直為公司止血，去年曾進行兩輪裁員，共裁減400多個職位，作為亞馬遜裁員計劃一部分。