南方東英富時美國國債20年+指數ETF在港上市

南方東英指出，2023年上半年債券ETF吸引了1,601億美元的資金流入，成為全球最搶手的資產類型。值得注意的是，美元政府債券ETF佔比最大，獲得716億美元的最大資金流入。債券的大量資金淨流入主要是由於美國激進的貨幣緊縮政策，該政策將聯邦利率推高到自1981年以來的最高水平，介乎5%和5.5%之間。因此，通常被描述為「無風險」的美國國債的回報率超過了標普500指數和新興市場政府債券，儘管後者通常具有更高的風險。

市場對2024年減息的預期很高。由於債券價值和利率之間的反向關係，美國國債通常受益於貨幣寬鬆期間的利率下降。在2019年7月至2020年3月的減息期間，富時美國國債20+年指數的總回報為24.7%，年化回報為42.2%。具有較高久期的債券通常會上漲更多。鑑於當前的高利率和政策轉變的預期，現在是考慮持有長久期的好時機。然而，香港零售投資者直接進入美國國債市場機會有限，常見的不便之處包括高買賣價差、高費用、低透明度和高外匯成本。南方東英富時美國國債20年+指數ETF為尋求投資美國國債的零售投資者，提供了有效的解決方案。